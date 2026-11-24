Die Kritiken zu Sunrise on the Reaping fallen für das Tribute-von-Panem-Prequel gemischt bis positiv aus. Der Film erreicht die Wertungen der Hauptreihe nicht, liegt aber vor seinem Vorgänger.

Das Prequel Sunrise on the Reaping ist ab sofort im Kino zu sehen. Im Mittelpunkt steht der junge Haymitch Abernathy, gespielt von Joseph Zada, der bei den 50. Hungerspielen selbst um sein Überleben kämpfen muss. Die Tribute-von-Panem-Reihe erhält damit einen weiteren Teil, der die Vorgeschichte einer ihrer beliebtesten Figuren erzählt.

Dass Haymitchs Vorgeschichte einen eigenen Film bekommt, hatten sich viele Fans seit Jahren gewünscht. In den ursprünglichen Filmen wurde der spätere Mentor von Katniss und Peeta von Woody Harrelson verkörpert. Nun stellt sich die Frage, ob das neue Prequel die hohen Erwartungen erfüllen kann.

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Kritiken zu Sunrise on the Reaping im Überblick

Die Kritiken zu Sunrise on the Reaping fallen insgesamt positiv, aber nicht überschwänglich aus. Laut der Gesamtwertung, die auf 136 Rezensionen basiert, erreicht das Prequel nicht die hohen Wertungen der Hauptreihe.

Im Vergleich zum vorherigen Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes schneidet der neue Film allerdings etwas besser ab. Damit setzt sich der Trend fort, dass die Spin-offs der Reihe zwar Qualität zeigen, die Maßstäbe der Originalfilme jedoch schwer einzuholen sind.

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Ein Kritiker bezeichnet den Film als packendes und emotional aufwühlendes Prequel, das die hohen Erwartungen erfüllt. Die Aussage, das Franchise habe noch lange nicht alles erzählt, unterstreicht das Potenzial, das die Kritik in der Reihe sieht.

Warum Kritiker den Film als brutalsten Teil feiern

Mehrere Kritiker sehen in Sunrise on the Reaping den bislang brutalsten und schonungslosesten Teil der Reihe. Diese Einschätzung betrifft vor allem die Darstellung der Gewalt in den Hungerspielen.

Regisseur Francis Lawrence wird für seine Kameraarbeit und sein episches Produktionsdesign gelobt. Ein weiterer Kritiker hebt hervor, dass der Film eine politisch aufgeladene Geschichte erzählt, die den Charakter Haymitch Abernathys auf eindrucksvolle Weise beleuchtet.

Besonders auffällig ist das Lob für die Entwicklung der Figur. Ein Kritiker stuft den Film als besten Teil der Reihe seit Catching Fire ein, was den Stellenwert des Films innerhalb der Franchise-Geschichte deutlich macht.

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Auch die emotionale Ebene wird häufig betont. Eine Liebesgeschichte wird als zu Recht zu Tränen rührend beschrieben, und die Hauptdarstellung lasse einen beliebten Charakter in einem völlig neuen Licht erscheinen.

Publikum, Fans und der Kinostart im Fokus

Eingefleischte Fans der Reihe dürften laut mehreren Stimmen besonders begeistert sein. Ein Kritiker verweist darauf, dass sich die Filmreihe immer wieder neue Stars erschließt und Joseph Zada als jüngste Entdeckung gelten kann.

Eine konkrete Zuschauerwertung wird in den vorliegenden Angaben nicht beziffert. Dennoch wird deutlich, dass das Publikum den Film im Verhältnis zur Kritik unterschiedlich bewertet.

Die Titelfrage bleibt daher offen, die Antwort hängt vom persönlichen Blick auf die Reihe ab. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping ab sofort im Kino anschauen.