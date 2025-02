Super Bowl LVII bei RTL: Weniger Zuschauer als im Vorjahr

Der Super Bowl LVII zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs lockte bei RTL durchschnittlich 1,31 Millionen Zuschauer an. Das Finale der National Football League verzeichnete damit weniger Zuseher als das Endspiel des Vorjahres.

RTL verzeichnete in der Nacht vom Sonntag zum Montag durchschnittlich 1,31 Millionen Zuschauer für die Super Bowl LVII. Der klare 40:22-Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs lockte damit deutlich weniger Zuschauer als das Endspiel des Vorjahres. 2024 hatte der Super Bowl -Auftritt des Kölner Fernsehsenders noch durchschnittlich 1,71 Millionen Zuschauer erreicht. Weniger TV-Zuschauer als beim diesjährigen Finale der National Football League gab es zuletzt 2013 bei Sat.

1, als die Baltimore Ravens gegen die San Francisco 49ers triumphierten. Der Eagles-Erfolg brachte für RTL immerhin hohe Marktanteile, vor allem bei jüngeren Zuschauern. In der für die Werbung wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag er nach Angaben des Senders bei 32,9 Prozent. In den USA wird indes mit einem Bestwert gerechnet. Fox Sports prognostizierte einen Super-Bowl-Rekord von durchschnittlich 126 Millionen US-Zuschauern auf allen Fernseh- und Streaming-Plattformen. Die endgültigen Zahlen liegen bisher nicht vor





