Super-Bowl-Star A.J. Brown überrascht jungen Eagles-Fan im Krankenhaus

Philadelphia Eagles-Wide Receiver A.J. Brown überraschte ein zehnjähriges Kind im Krankenhaus, das nach einem Unfall am Gehirn operiert werden musste. Der junge Fan Andre Howard III war besorgt, den Super Bowl seiner Eagles verpasst zu haben.

Die Philadelphia Eagles haben den Super Bowl gewonnen. A.J. Brown nutzte die Gelegenheit wenige Tage nach dem Triumph, um einen jungen Eagles-Fan im Krankenhaus zu überraschen. Er nutzte den Super Bowl -Sieg, um in Philadelphia einen jungen Fan im Krankenhaus zu besuchen - und brachte dabei sogar die Vince Lombardi Trophy mit! Der zehnjährige Andre Howard III liegt seit dem 31.

Januar im Kinderkrankenhaus, nachdem er im Auto seiner Eltern von Trümmerteilen eines abgestürzten Flugzeugs verletzt wurde. Der junge Andre musste anschließend am Gehirn notoperiert werden. Howard III überstand die Operation gut. Seine erste Frage, nachdem er wieder zu sich kam, ging in den folgenden Tagen viral: „Papa, welcher Tag ist heute?“. Andre hatte Sorgen, dass er den Super Bowl seiner Eagles verpasst habe. Danach erkundigte er sich nach dem Wohlbefinden seiner Schwester, die er bei dem Unfall schützte: „Papa, hab ich meine Schwester gerettet?“. Brown erfuhr von der Geschichte und kündigte bereits einen Tag vor dem Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs an, dass er den Zehnjährigen besuchen wolle. Nach dem Sieg des Wide Receivers war die Freude bei Familie Howard riesig: „Lieber A.J. Brown, vielen Dank“, schrieb Andres Mutter in einem Facebook-Post. „Danke, dass Sie Ihr Wort gehalten haben. Mein Sohn ist mehr als dankbar, dass er Sie treffen durfte. Es hat uns alle sehr überrascht.“





ransport / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SUPER BOWL PHILADELPHIA EAGLES A.J. BROWN ANDRE HOWARD III KINDERKRANKENHAUS UNFALL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Super Bowl 2025 im Free-TV: Wer kommentiert den Super Bowl bei RTL?Super Bowl 59 in New Orleans live bei RTL: BILD gibt Ihnen alle Infos rund um die Übertragung im Free-TV

Weiterlesen »

DIESE Deutschen haben schon den Super Bowl gewonnen! Hätten Sie's gewusst?Vor dem Super Bowl 2025: Welche Deutschen haben schon den Super Bowl gewonnen?

Weiterlesen »

– Super Bowl 2025: Warum heißt das NFL-Finale „Super Bowl“?Der Super Bowl ist das Highlight der NFL-Saison. Das ist seine Geschichte.

Weiterlesen »

Super Bowl: Ex-Patriots-Star verkauft Super-Bowl-Ring und -TrikotsTaylor Swift ist in New Orleans angekommen und führt Chiefs-Superstar Travis Kelce zum romantischen Dinner aus.

Weiterlesen »

Die Kansas City Chiefs im Super Bowl 2025: Kendrick Lamar und ein neuer Super Bowl-LookDie Kansas City Chiefs stehen erneut im Super Bowl. Der 59. Super Bowl wird am 10. Februar 2025 in New Orleans stattfinden. Zum ersten Mal wird das Super Bowl-Logo von einem lokalen Künstler gestaltet. Kendrick Lamar wird das Halftime-Show-Lineup bereichern.

Weiterlesen »

NFC Championship: Eagles vs. Commanders - Schlüsselduelle im Kampf um den Super BowlDie NFC-Championship-Partie zwischen den Philadelphia Eagles und den Washington Commanders verspricht ein spannendes Duell zu werden. Schlüsselduelle auf beiden Seiten des Feldes werden das Ergebnis bestimmen.

Weiterlesen »