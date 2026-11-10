Super Circuit Events Finale: Borhani und Yoseph kämpfen um 370.000 Euro

Mohsen Borhani und Berhane Yoseph sind die letzten beiden Deutschen im Super Circuit Events Finale. Am Dienstag geht es ab 12 Uhr um die Gold-Medaille und 370.000 Euro.

Das Super Circuit Events Poker-Turnier nähert sich seinem spannenden Höhepunkt. Nach vier intensiven Spieltagen haben sich die Felder erheblich geschrumpft. Noch spielen genau 9 Kandidaten um den begehrten Gold-Ring. Der Gesamtsieg bringt eine Siegprämie von 370.000 Euro. Das Finale findet am Dienstagmittag statt. Zwei deutsche Teilnehmer stehen dabei im Fokus. Mohsen Borhani und Berhane Yoseph haben es von ursprünglich 505 Spielern bis zum Final-Tisch geschafft.

Spielstand und Chip-Verteilung am Dienstag

Mohsen Borhani startet in die entscheidende Phase mit einer soliden Position. Er sitzt auf dem vierten Platz der Chip-Leaderboard. Seine aktuelle Chip-Anzahl beträgt jedoch nur die Hälfte der Führung durch den Italiener Vito Branciforte. Trotz des Chip-Defizits sieht seine Lauerstellung im Feld gut aus. Er hat die Chance, im Laufe des Tages nach oben zu greifen. Borhani zeigt sich strategisch gut aufgestellt.

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Berhane Yoseph kämpft unter etwas schwierigeren Bedingungen. Er liegt aktuell auf Rang 8 der Rangliste. Über 1,6 Millionen Chips hat Yoseph im Besitz. Diese Menge reicht, um sich noch Hoffnungen auf den Titel zu machen. Der Weg an die Spitze ist für ihn jedoch steiler als für Borhani. Dennoch bleibt die Möglichkeit bestehen, das Feld zu überraschen. Beide Deutschen wollen den großen Coup landen.

Enttäuschungen und Erfolge früherer Teilnehmer

Der deutsche Koch-Influencer Bernd Zehner muss das Turnier vorzeitig beenden. Er hatte lange Zeit gute Chancen im Rennen mitzuhalten. Am Montag musste er seinen Platz als 29. räumen. Dennoch war sein Abschneiden ein großer Erfolg. Zehner schnitt deutlich besser ab als die Ex-Bundesliga-Stars Max Kruse und Thomas Helmer. Beide Fußball-Größen schafften es nicht in die Geldränge. Sie blieben leer aus.

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Alle verbliebenen Spieler haben bereits 25.000 Euro sicher. Dieses Grundgeld ist garantiert. Allerdings geht es nun um den kompletten Gewinn. Jeder der neun Kandidaten strebt den ersten Platz an. Die Motivation ist entsprechend hoch. Es geht nicht mehr nur um Sicherheit, sondern um den Sieg. Das Turnier hat sich zu einem harten Duell entwickelt. Die emotionalen Spannungen sind spürbar.

Preise, Stream und weitere Finalisten

Das Finale startet offiziell um 12 Uhr. Der Live-Stream erfolgt über YouTube. GGPoker Deutschland übernimmt die Übertragung des Geschehens. Zuschauer können den Kampf um den Titel direkt verfolgen. Als zusätzliche Extra-Prämie wartet ein Ticket im Wert von 5.000 Dollar. Dieses Ticket gilt für die World Series of Poker Paradise-Edition. Die Veranstaltung im Dezember findet auf den Bahamas statt.

Neben dem Hauptturnier gibt es weitere spannende Entwicklungen. Bei der 10.300-Dollar-Ausgabe des GGMillions-Events auf GGPoker hat es ebenfalls ein Deutscher in die Endrunde geschafft. Tim Krämer hat es an den Final-Tisch geschafft. Er hatte bei seiner letzten Final-Teilnahme überraschend gewonnen. Diesmal will er wieder ganz oben landen. Seine Situation ist jedoch komplex.

Tim Krämer geht mit den wenigsten Chips ins Rennen. Er startet als Letzter in die finale Phase. Er braucht deutlich mehr Glück bei den Karten, um vorne mitzuspielen. Die Chancen stehen für ihn nicht besonders gut. Dennoch bleibt ein Hoffnungsschimmer bestehen. Die Poker-Community beobachtet die Entwicklungen genau. Der Ausgang bleibt ungewiss.