Super Mario Galaxy Film knackt die Milliardenmarke

Der Super Mario Galaxy Film hat weltweit über eine Milliarde Dollar eingespielt und ist der erste Film des Jahres 2026, dem dieses Kunststück gelingt.

Der Super Mario Galaxy Film hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1.000.028.930 US-Dollar hat er die Milliardengrenze überschritten. Dies gelang ihm nur knapp, aber der Film läuft noch in zahlreichen Kinos, insbesondere auch in Deutschland, sodass die Einnahmen in den kommenden Tagen weiter steigen werden.

Zudem ist der Film bereits auf digitalen Plattformen zum Kauf oder Leihen verfügbar, was zusätzliche Einnahmen generiert. Der Vorgänger Der Super Mario Film aus dem Jahr 2023 hatte mit 1,36 Milliarden Dollar noch mehr eingespielt, doch der aktuelle Film kann sich dennoch über einen großen Erfolg freuen. Er ist der erste Film des Jahres 2026, der die Milliarde erreicht hat, und führt damit unangefochten die Jahres-Box-Office-Charts an. Die physische Heimkino-Veröffentlichung ist für den 2.

Juli 2026 geplant, sodass Fans den Film bald in den Händen halten können. Dieser Erfolg unterstreicht die anhaltende Popularität der Super-Mario-Marke und die hohe Qualität der Animationsfilme aus dem Hause Illumination.

Allerdings wird Der Super Mario Galaxy Film voraussichtlich nicht der einzige Milliardenhit des Jahres bleiben. Mehrere andere Blockbuster haben gute Chancen, ebenfalls die magische Grenze zu überschreiten. Dazu gehört der nächste Minions-Film, der nach den Erfolgen von Ich - einfach unverbesserlich 3 und dem ersten Minions-Film auf ein riesiges Publikum hoffen kann. Auch Toy Story 5 gilt als sichere Bank, da die vorherigen Teile Toy Story 3 und Toy Story 4 ebenfalls weit über eine Milliarde Dollar eingespielt haben.

Darüber hinaus stehen zwei MCU-Filme an: Spider-Man: Homecoming 3 und ein neuer Avengers-Film. Die bisherigen Spider-Man-Abenteuer Far From Home und No Way Home haben die Milliarde klar übertroffen, und alle Avengers-Filme haben sogar die Zwei-Milliarden-Marke geknackt. Der neue Avengers-Film könnte daher ebenfalls die Zwei-Milliarden-Marke erreichen, ähnlich wie Infinity War und Endgame. Es wird sich zeigen, wie groß der Hype um die gelben Racker und die Superhelden diesmal ausfällt, aber die Aussichten sind vielversprechend.

Insgesamt ist das Kinojahr 2026 auf Rekordkurs. Der Super Mario Galaxy Film hat den Grundstein gelegt, und eine Reihe weiterer potenzieller Milliardenhits wartet darauf, die Leinwände zu erobern. Das Interesse an Animationsfilmen, Superheldenstoffen und etablierten Franchises ist ungebrochen. Die Zuschauer können sich auf ein spannendes Filmjahr freuen, und die Studios blicken optimistisch auf die kommenden Monate.

Es bleibt abzuwarten, welche Filme am Ende die Milliardenmarke überschreiten werden und ob vielleicht sogar der eine oder andere Film die Zwei-Milliarden-Marke erreicht. Sicher ist jedoch, dass Der Super Mario Galaxy Film einen wichtigen Platz in der Geschichte des Kinojahres 2026 einnehmen wird. Die Messlatte liegt hoch, aber die Konkurrenz schläft nicht. Filmfans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen die kommenden Monate noch bereithalten





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