Die Super Pocket Atari Edition von HyperMegaTech vereint 50 Atari-Spiele und nimmt alle Evercade-Module auf. Für Retro-Fans ist der Handheld ein passendes Geschenk.

Die Super Pocket Atari Edition ist ein kleiner Handheld, der 50 Spiele aus fünf Atari-Welten vorinstalliert hat. Hersteller ist HyperMegaTech, das Unternehmen hinter dem Evercade -System. Das Gerät ist seit Herbst 2024 erhältlich und steht im Schatten der Capcom- und Taito-Modelle derselben Reihe.

Die Super Pocket Atari Edition richtet sich an alle, die Atari-Spiele mögen und unterwegs legal und ohne Bastelei spielen wollen. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Steckplatz, in den sämtliche Evercade-Cartridges passen.

Also read Super Pocket Atari Edition im Test: Retro-Klassiker im kompakten Handheld

Welche Spiele enthält der Handheld im Detail?

Den größten Block stellt die Atari 2600 mit Titeln wie Adventure, Yars' Revenge und Solaris. Von den Spielautomaten sind 13 Titel vorinstalliert, darunter Missile Command, Berzerk und Asteroids.

Je neun Spiele stammen von der Atari 7800, darunter Ninja Golf und Fatal Run, sowie vom Atari Lynx. Fünf Titel kommen von der selten vertretenen Atari 5200. Sammler finden dadurch Spiele, die weder auf früheren Evercade-Modulen noch auf dem Titel Atari 50 zu finden sind.

Advertisement

Das Display misst 2,8 Zoll, arbeitet mit IPS-Technik und löst mit 320 × 240 Pixeln auf. Optional lässt sich ein CRT-Filter aktivieren, der den Look alter Röhrenbildschirme nachahmt.

Die Kompatibilität mit Evercade-Cartridges ist laut Hersteller HyperMegaTech vollständig. Nach Herstellerangaben gibt es über 60 Module mit mehr als 500 Spielen, die sich auf dem Gerät nutzen lassen.

Wie bewerten Nutzer die Super Pocket Atari Edition?

Auf Amazon erreicht die Super Pocket Atari Edition eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen bei 41 Bewertungen. Nutzer loben vor allem die Verarbeitung, das scharfe Display und die Spieleauswahl.

Kritik richtet sich vor allem gegen die Größe des Geräts, denn der Bildschirm fällt nach Nutzerangaben relativ klein aus. Wer ein großes Display erwartet, dürfte deshalb enttäuscht sein.

Advertisement

Das Gerät ist in einer Standardversion mit rotem Gehäuse, schwarzer Front und roten Tasten erhältlich. Zusätzlich gab es eine Sonderedition, die auf 2.600 Stück limitiert war.

Für wen lohnt sich der Kauf der Super Pocket Atari Edition?

Am meisten profitieren Atari-Fans, die mit der Atari 2600 oder mit Spielautomaten aufgewachsen sind. Auch Einsteiger, die günstig ins Evercade-System einsteigen möchten, finden hier einen passenden Einstieg.

Sammlerinnen und Sammler, die gezielt nach seltenen Titeln für die Atari 5200 und den Atari Lynx suchen, erhalten mit dem Handheld eine praktische Möglichkeit. Wer große Hände hat, ein großes Display erwartet oder mit simplen Highscore-Spielen wenig anfangen kann, wird mit dem Gerät voraussichtlich nicht zufrieden sein.

Für Retro-Fans im Freundeskreis ist die Super Pocket Atari Edition ein charmantes Geschenk zu Weihnachten, da sie Spiele aus mehreren Atari-Generationen in einem Gerät vereint.