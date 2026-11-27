Die Super Pocket Atari Edition von HyperMegaTech bietet 50 vorinstallierte Spiele für Atari-Fans. Testbericht zu Hardware, Spielauswahl und Zielgruppe.

Die Super Pocket Atari Edition von HyperMegaTech stellt eine spezielle Variante der beliebten Evercade -Spielserie dar, die seit Herbst 2024 auf dem Markt verfügbar ist. Dieses portable Gaming-Gerät wurde entwickelt, um nostalgische Spieler mit einer umfassenden Sammlung klassischer Atari-Titel zu bedienen. Im Gegensatz zu den größeren Modellen von Capcom und Taito konzentriert sich diese Edition ausschließlich auf das Atari-Universum. Sie bietet eine integrierte Lösung für Fans, die legale und basteleifreie Retro-Spiele auf der Reise genießen möchten.

Vorinstallierte Spiele aus fünf Atari-Äras

Der Kern der Hardware liegt in der Auswahl der 50 vorinstallierten Spiele, die aus fünf verschiedenen Atari-Systemen stammen. Diese Sammlung deckt einen breiten historischen Spektrum ab und beinhaltet Raritäten, die weder auf früheren Evercade-Cartridges noch auf der Software-Sammlung Atari 50 zu finden sind. Der größte Block der Bibliothek wird vom Atari 2600 gebildet, der Klassiker wie Adventure, Yars' Revenge und Solaris enthält. Diese Spiele bilden das Fundament für viele, die in den 1980er Jahren aufgewachsen sind.

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Neben dem klassischen 2600 bietet der Handheld eine signifikante Auswahl an Spielautomaten-Titeln. Genauer gesagt sind 13 Arcade-Hits vorinstalliert, darunter die ikonischen Titel Missile Command, Berzerk und Asteroids. Diese Automatenklassiker erfüllen den Wunsch nach schnellen Highscore-Rekorde und präziser Steuerung, was sie bis heute unter Oldschool-Gaming-Enthusiasten sehr beliebt macht. Die Integration dieser Arcade-Erfahrungen in ein tragbares Format macht sie jederzeit verfügbar.

Weitere neun Spiele stammen aus dem Bereich des Atari 7800, welches etwa Ninja Golf und Fatal Run umfasst. Diese Konsolenära bietet eine leicht verbesserte Grafik und Soundkapazitäten im Vergleich zum Vorgänger. Für die Sammlung sind zudem fünf Spiele für das seltene Atari 5200 sowie neun Titel für den Atari Lynx Handheld vorgesehen. Diese spezifischen Titel richten sich an Sammler und Nischen-Fans, die diese schwerer zugänglichen Systeme schätzen und nach einer legalen, integrierten Wiederaufbereitung suchen.

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Hardware-Spezifikationen und Evercade-Kompatibilität

Das physische Design der Super Pocket Atari Edition hebt sich durch sein charakteristisches rotes Gehäuse mit einer schwarzen Frontplatte und roten Tasten ab. Diese Farbgebung erinnert an die klassische Ästhetik von Atari-Geräten aus den frühen 1980er Jahren. Die Hardware verfügt über ein 2,8-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 320 mal 240 Pixeln. Dieses kleine, aber scharfe Bildschirmformat ist optimal auf die Low-Resolution-Grafiken der Retro-Spiele abgestimmt. Für Nutzer, die den authentischen look alter Bildschirme bevorzugen, ist ein optionaler CRT-Filter verfügbar.

Ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal des Geräts ist die Steckplatz-Kompatibilität für alle Evercade-Cartridges. Dadurch erweitert sich die Bibliothek des Geräts um Hunderte weiterer Titel. Laut Hersteller sind über 60 verschiedene Module erhältlich, die zusammen mehr als 500 Spiele abdecken. Diese Erweiterbarkeit sorgt dafür, dass der Handheld nicht schnell veraltet, sondern zu einer zentralen Plattform für Retro-Enthusiasten werden kann, die über die reinen Atari-Titel hinausgochen.

Zielgruppenanalyse und Nutzerfeedback

Die Nutzerbewertungen auf der Plattform Amazon spiegeln eine überwiegend positive Aufnahme wider. Mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen bei 41 Bewertungen loben Anwender vor allem die hochwertige Verarbeitung, die Klarheit des Displays und die kuratierte Spielauswahl. Die meisten positiven Stimmen kommen von Atari-Fans, die mit dem Atari 2600 oder Arcade-Spielen aufgewachsen sind. Für diese Zielgruppe bietet das Gerät eine nahtlose und komfortable Erfahrung im mobilen Kontext.

Kritikpunkte beziehen sich hauptsächlich auf die physische Größe des Geräts und den kleinen Bildschirm. Nutzer mit größeren Händen könnten beim längeren Spielen eingeschränkt sein. Auch wer ein großes Display erwartet oder sich für komplexe moderne Spielemechaniken interessiert, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Das Gerät ist spezifisch für Fans von Highscore-Spielen und einfacheren Arcade-Mechaniken konzipiert. Es dient eher als nostalgisches Accessoire denn als universaler Alltags-Gaming-Computer.

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Trotz dieser Einschränkungen bleibt die Super Pocket Atari Edition eine attraktive Option für Sammler und als Geschenk. Besonders als Weihnachtsgeschenk für Retro-Freunde in Freundes- und Familienkreisen wird das Gerät als charmant und authentisch bewertet. Es bietet auch einen kostengünstigen Einstieg in das Evercade-System für neue Nutzer. Die Kombination aus Legalität, Kompaktheit und spezifischer Hardware-Nische macht sie zu einer einzigartigen Nischenlösung im aktuellen Markt für Handheld-Konsolen.