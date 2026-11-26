Der zweitägige Superbike-Test in Jerez endete mit der Bestzeit von Bimota-Ass Axel Bassani. Auch wenn Rückschlüsse schwierig sind, machen die neuen Motorräder von BMW und Honda einen guten Eindruck.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Gegen 15 Uhr hatte die Temperatur im Süden Spaniens mit 16 Grad Celsius ihren Höhepunkt erreicht und die Sonne heizte den Circuito de Jerez auf gut 26 Grad auf – gute Bedingungen für einen Test Ende November. Alex Lowes hatte in 1:39,118 min eine neue Bestmarke vorgelegt, aber es deutete sich an, dass es noch schneller gehen würde.

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Eine halbe Stunde später war es so weit: Teamkollege Axel Bassani brannte in 1:38,987 min die erste Runde unter 1:39 in den Asphalt. Lowes folgte unverändert als Zweiter, dahinter BMW-Testfahrer Michael van der Mark und Honda-Werkspilot Jake Dixon mit 0,381 und 0,847 sec Rückstand. Garrett Gerloff und Andrea Locatelli lagen um 1,4 sec und 1,7 sec deutlicher zurück.