Superbike-Test in Jerez, Donnerstag, 14 Uhr: Zwei Bimota vor einer Honda
Bei Halbzeit des zweiten Superbike-Testtages auf dem Circuito de Jerez sind Fortschritte erkennbar. Bei den Rundenzeiten legte Bimota-Pilot Alex Lowes nach.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.
Als die Rennstrecke in Jerez um 10 Uhr für den zweiten und letzten Testtag der Superbike-WM öffnete, schien die Sonne von einem blauen Himmel, doch mit 11 Grad Celsius war es noch recht frisch. In der ersten Stunde wagten sich lediglich die Supersport-Piloten David Salvador, Jaume Masià und Jeremy Alcoba auf die Piste. Ebenso etwas härter im Nehmen waren die EuroMoto-Piloten Dirk Geiger, Lennox Lehmann und Julius Frellsen, die ebenfalls auf der spanischen Piste testen.
Axel Bassani und Michael van der Mark waren die ersten Superbike-Piloten, die sich für mehr als eine Runde auf ihr Motorrad schwangen. Fortschritte bei der Umstellung auf die Reifen von Michelin wurden schnell deutlich: Fuhr am Vortag nur Alex Lowes eine Rundenzeit unter 1:40 min, waren es mit dem Engländer, Bassani und Jake Dixon um 12 Uhr bereits drei Teilnehmer. Nur langsam stiegen die Temperaturen auf angenehmere Bereiche.
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