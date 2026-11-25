Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche steht der Circuito de Jerez im Zeichen der Superbike-WM 2027. Für manche Werksteams ist es der letzte Test in diesem Jahr.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Per Definition beginnt eine neue Saison unmittelbar nach dem Finale. Der zweitägige Wintertest in Jerez am 25. und 26. November zählt somit bereits zur Superbike-WM 2027 und die von den Teilnehmern genutzten Tage, werden vom erlaubten Kontingent abgezogen. Die Vorbereitung auf die neue Saison ist dieses Mal besonders wichtig, denn seit 31.

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Juli ist offiziell, dass bei der zukünftigen Balance-Regel zwei Instrumente ineinandergreifen: Zur aktuellen Limitierung der Kraftstoffdurchflussmenge pro Hersteller kommt eine vorgeschriebene Maximaldrehzahl hinzu. Diese kann vom Motorrad-Weltverband FIM alle zwei Veranstaltungen pro Hersteller in Schritten von 500/min nach oben oder unten korrigiert werden. Der Startpunkt ist abhängig von der Maximaldrehzahl des homologierten Serienmodells. Die genaue Festlegung dieser Regel steht jedoch noch aus.

Außerdem neu sind die Einheitsreifen von Michelin und die Einheitsbremsen aus Carbon-Keramik von Brembo. Vor einem Jahr spielte das Wetter im Winter nicht mit. Es gab kaum trockene Stunden auf der Rennstrecke und im Süden Europas war es ungewöhnlich kalt. Die Tests fielen beinahe komplett ins Wasser.

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Für die nächsten zwei Tage sind die Vorhersagen freundlicher: Trocken und Temperaturen oberhalb von 15 Grad Celsius. , Kawasaki und Yamaha das bewährte Material auf die neuen Gegebenheiten anpassen müssen, werden sich BMW und Honda mit ihren neuen Motorrädern beschäftigen.

Allerdings werden für den bayerischen Hersteller lediglich Testfahrer Michael van der Mark und für diedabei sein. Ob Honda-Edeltester Jonathan Rea anwesend ist, wurde nicht offiziell bestätigt. Seitens Ducati testet Sam Lowes vom Kundenteam Marc VDS. Die Superbike-Neuzugänge Brad Binder , Jack Miller und Franco Morbidelli sind noch in der MotoGP im Einsatz und werden ihre Debüts im Dezember geben.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Zumindest bei den wenigen anwesenden Supersport-Fahrern wird es interessant. Das Kawasaki-Werksteam tritt erstmals mit seinem neuen Duo an.

David Salvador wurde dieses Jahr Vizeweltmeister in der Klasse Sportbike und anschließend von den Grünen befördert. Und sein Teamkollege, der ehemalige Moto3-Champion Jaume Masia, kommt von Ducati. Jeremy Alcoba wurde vergangene Saison als Kawasaki-Werksfahrer Dritter der Weltmeisterschaft, er ist die neue Galionsfigur bei Yamaha und startet für das AS-Team des Schweizers Andrea Quadranti.

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