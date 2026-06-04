'Supergirl': Der neueste DC-Film startet in den USA und übertrifft bereits die Vorverkäufe von 'Thunderbolts'

Der neueste Film aus dem DC-Universum, 'Supergirl', hat in den USA gestartet und die ersten Zahlen und Einschätzungen sind beeindruckend. Das Interesse an dem Film ist bereits größer als bei vielen anderen Marvel-Filmen der letzten Jahre, einschließlich 'Thunderbolts', der als einer der besten MCU-Filme seit Jahren gilt. Der Ticketvorverkauf für 'Supergirl' hat in den USA begonnen und hat bereits die Vorverkäufe von 'Thunderbolts' übertroffen. Um Gewinn zu erzielen, braucht 'Supergirl' nur 315 Millionen US-Dollar, was ein Erfolg wäre, wenn der Film in der Nähe von 400 Millionen US-Dollar liegt. Die offiziellen Prognosen werden erst nach dem ersten 24-stündigen Vorverkaufszeitraum veröffentlicht, aber die Resonanz der DC-Fans ist bereits hervorragend, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Erwartungen der Branche an den Film sehr niedrig waren. 'Supergirl' erzählt die Geschichte von Kara Zor-El, besser bekannt als Supergirl, der Kusine von Superman. Der Film basiert auf dem beliebten Comic 'Supergirl: Die Frau von Morgen' und handelt davon, dass Superhund Krypto tödlich vergiftet wird und Kara sich auf eine Reise durch das Universum begibt, um ihren Partner zu retten und den Täter zu bestrafen: Krem von den Gelben Hügeln.

Der neueste Film aus dem DC-Universum, ' Supergirl ', hat in den USA gestartet und die ersten Zahlen und Einschätzungen sind beeindruckend. Das Interesse an dem Film ist bereits größer als bei vielen anderen Marvel-Filme n der letzten Jahre, einschließlich ' Thunderbolts ', der als einer der besten MCU-Filme seit Jahren gilt.

Der Ticketvorverkauf für 'Supergirl' hat in den USA begonnen und hat bereits die Vorverkäufe von 'Thunderbolts' übertroffen. Um Gewinn zu erzielen, braucht 'Supergirl' nur 315 Millionen US-Dollar, was ein Erfolg wäre, wenn der Film in der Nähe von 400 Millionen US-Dollar liegt. Die offiziellen Prognosen werden erst nach dem ersten 24-stündigen Vorverkaufszeitraum veröffentlicht, aber die Resonanz der DC-Fans ist bereits hervorragend, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Erwartungen der Branche an den Film sehr niedrig waren.

'Supergirl' erzählt die Geschichte von Kara Zor-El, besser bekannt als Supergirl, der Kusine von Superman. Der Film basiert auf dem beliebten Comic 'Supergirl: Die Frau von Morgen' und handelt davon, dass Superhund Krypto tödlich vergiftet wird und Kara sich auf eine Reise durch das Universum begibt, um ihren Partner zu retten und den Täter zu bestrafen: Krem von den Gelben Hügeln





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