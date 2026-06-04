Supergirl: Die neue Comicverfilmung von James Gunn und Peter Safran

Die neue Comicverfilmung 'Supergirl' basiert auf der achtteiligen DC-Comicserie von Autor Tom King und Künstlerin Bilquis Evely. Die Produzenten James Gunn und Peter Safran haben die gleichnamige Comicverfilmung inszeniert, die Teil des ersten Kapitels des neu strukturierten DC Universe (DCU) ist.

Supergirl , die Tochter von Zor-El und Alura In-Ze, wuchs auf einem Fragment des zerstörten Planeten Krypton auf. Ihre Kindheit war geprägt von schweren Schicksalsschlägen, die sie zu einer desillusionierten und abgehärteten Heldin machten.

An ihrem 21. Geburtstag begibt sie sich zusammen mit ihrem treuen Begleiter Krypto, dem Superhund, auf eine intergalaktische Reise. Dabei trifft sie auf die junge Außerirdische Ruthye Marye Knoll, die Rache für den Mord an ihrem Vater sucht. Gemeinsam verfolgen sie den skrupellosen Mörder Krem durch die Weiten des Universums.

Basierend auf der achtteiligen DC-Comicserie 'Supergirl' von Autor Tom King und Künstlerin Bilquis Evely, aus dem Jahr 2021, inszenieren die Produzenten James Gunn und Peter Safran für DC-Studios nun die gleichnamige Comicverfilmung. Die Adaption ist somit Teil des ersten Kapitels des neu strukturierten DC Universe (DCU) mit dem Titel 'Gods and Monsters' im Verleih von Warner Bros. Pictures. Craig Gillespie übernimmt für 'Supergirl' die Regie, während das Drehbuch von Ana Nogueira stammt.

In der Hauptrolle der Kara Zor-El alias Supergirl ist Milly Alcock zu sehen. Matthias Schoenaerts verkörpert den Antagonisten Krem der Gelben Hügel. Die Rolle der jungen Außerirdischen Ruthye Marye Knoll wird von Eve Ridley übernommen. David Krumholtz und Emily Beecham spielen die Eltern von Kara, Zor-El und Alura In-Ze.

Ein besonderes Highlight in der Besetzung ist 'Aquaman'-Darsteller Jason Momoa, der als intergalaktischer Kopfgeldjäger Lobo in einem Cameo-Auftritt zu sehen ist. Der neue Trailer zu 'Supergirl' verspricht ein Sci-Fi-Abenteuer der Superklasse mit Jason Momoa und Milly Alcock. Der neue Teaser-Trailer zu 'Supergirl' bietet den bis dato besten Blick auf Jason Momoa als außerirdischen Kopfgeldjäger Lobo. Verdammt, sieht der Präsi gut aus!

DC Studios geht vom DCEU zum DCU in eine neue Ära über: Auf diese neuen Superhelden-Filme könnt ihr euch in den nächsten Jahren freuen. Damit ihr euch im sich wandelnden DC-Filmuniversum zurechtfindet, verraten wir euch die Reihenfolge der Superhelden-Filme nach Erscheinung und chronologisch. Das sind ziemlich mächtige 'Guardians of the Galaxy'-Vibes, die der erste Trailer zu 'Supergirl' versprüht. Genau das steigert die Lust auf den DC-Sommer-Eventfilm.

Auf 'Superman' folgt 'Supergirl': Um die Superheldin gebührend zu feiern und anzukündigen, wurde just ein erstes Teaser-Poster veröffentlicht. Es ist entschieden: 'House of the Dragon'-Star Milly Alcock wird für James Gunns DC Universe zur Superheldin in 'Supergirl: Woman of Tomorrow'. Mit Milly Alcock hat das DC Universe sein Supergirl gefunden. Obwohl es zum Stechen kam, soll sie die persönliche Favoritin von James Gunn gewesen sein.

Es ist so weit: James Gunn hat das erste Kapitel des neuen DC Universe (DCU) enthüllt. Unter den neuen Projekten gibt es viele neue und bekannte Gesichter





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