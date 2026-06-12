Supergirls Ohrringe: Warum sie auf dem neuen DC-Poster Piercings trägt

Die Diskussion um Supergirls Ohrringe auf dem offiziellen Promo-Poster des nächsten DCU-Films sorgt für Aufsehen. DC-Chef James Gunn liefert die überraschende Erklärung.

Die jüngste Enthüllung des offiziellen Promo-Posters für den nächsten DCU -Film hat eine unerwartete Diskussion entfacht. Im Zentrum der Debatte steht Supergirl , die auf dem Poster deutlich sichtbare Ohrringe trägt.

Für viele Fans stellte sich sofort die Frage: Wie kann eine Kryptonierin, die übermenschliche Kräfte besitzt, überhaupt Ohrlöcher haben? Schließlich müsste ihre unverwundbare Haut doch jedem Piercing widerstehen. Diese scheinbar simple Frage, gepostet auf der Social-Media-Plattform Threads, entwickelte sich rasch zu einem viralen Phänomen und schwappte auf andere Plattformen wie X, ehemals Twitter, über. Die Aufregung war so groß, dass sich schließlich niemand Geringeres als DCU-Chef James Gunn persönlich zu der Angelegenheit äußerte.

Gunn erklärte auf Nachfrage, dass Supergirls Ohrringe durchaus Sinn ergeben. Er verwies darauf, dass Kryptonier ihre Superkräfte nur unter dem Einfluss einer gelben Sonne erhalten. Diese Tatsache wird auch im kommenden Superman-Film von 2025 thematisiert. Wie Gunn ausführte, wuchs Supergirl auf einem Stück des Planeten Krypton auf, das von einer roten Sonne umgeben war.

Daher entdeckte sie ihre Kräfte erst im Teenageralter. Auf Krypton selbst herrschte stets eine rote Sonne, weshalb die Bewohner dort keine übermenschlichen Fähigkeiten besaßen. Vielmehr lebten sie wie ganz normale Menschen, mit allen körperlichen Eigenheiten, die dazugehören. Dazu zählen auch Piercings, die vor der Abreise nach Erde problemlos gestochen werden konnten.

Erst unter der gelben Sonne der Erde entwickelten sich die Kräfte, die die Haut unverwundbar machten. Die Ohrlöcher blieben jedoch als Relikt ihrer kryptonischen Vergangenheit zurück. Diese Erklärung ist nicht nur logisch, sondern auch Comic-konform. In den Superman-Geschichten wird immer wieder betont, dass Kryptonier ihre Kräfte der gelben Sonne verdanken.

In der Festung der Einsamkeit, die in Superman-Filmen oft gezeigt wird, können sie durch fokussierte Sonneneinstrahlung sogar von Verletzungen geheilt werden. Die rote Sonne hingegen schwächt sie oder nimmt ihnen die Kräfte vollständig. Dieses Prinzip wurde bereits in früheren Filmen wie Superman II dargestellt, als der Schurke Zod durch eine rote Sonne seiner Kräfte beraubt wurde. Auch in der Serie Smallville war die rote Sonne ein zentrales Element.

Die aktuelle Diskussion zeigt, wie genau Fans die Logik der Filmwelt hinterfragen. James Gunns Antwort hat die meisten Kritiker besänftigt, und die Debatte ist nun größtenteils abgeklungen. Der nächste DCU-Film, in dem Supergirl eine wichtige Rolle spielen wird, verspricht, die Hintergründe der Kryptonier weiter zu vertiefen und vielleicht noch mehr solcher Details zu offenbaren. Die Vorfreude auf die Kinoauswertung bleibt ungebrochen





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