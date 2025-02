Superjacht Dilbar: Sanktionen gegen Alischer Usmanows Schwester - ein Fall für die Bermudad-Rechtsprechung

Der Artikel beleuchtet die Sanktionen gegen Gulbachor Ismailowa, Schwester des usbekisch-russischen Milliardärs Alischer Usmanow, im Zusammenhang mit der EU-Sanktionspolitik gegen Russland. Der Fokus liegt dabei auf den rechtlichen Fragen, die sich durch den Einsatz von Trusts und die distanzierende Verzichtserklärung Ismailowas ergeben. Der Artikel vergleicht den Fall mit ähnlichen Entscheidungen des EU-Gerichtshofs und stellt die Frage nach der Legitimität kollektiver Sanktionen in Zeiten des Krieges.

Superjacht „Dilbar“, 156 Meter lang: laut EU Eigentum des Trusts , auf dessen Benefiziarinnen-Rechte die Usmanow-Schwester Gulbachor Ismailowa unwiderruflich verzichtet hat.gehört zum hässlichsten Erbe der germanischen Rechtstradition. Strafrechtliche Verantwortung ohne persönliche Vorwerfbarkeit – ein Unding in unseren aufgeklärten Augen.

Solche Betrachtung setzt allerdings die Wandlung zum neuzeitlichen Personenbegriff voraus: Das Individuum emanzipierte sich von Familie, Sippe oder Stammesverband, gewann eigene Rechts- und Schuldfähigkeit.Justiz mit ihrer Entfesselung primitiver Ressentiments bediente sich von Anfang an des archaischen Rechtsinstruments. Schon im Sommer 1933 wurden Familienmitglieder des ersten Regierungschefs der Weimarer Demokratie verhaftet, des damals bereits exilierten SPD-Ministerpräsidenten Auch im 21. Jahrhundert hat der Reflex der kollektiven Beschuldigung nichts von seiner Kraft verloren. Während „woke“ Stimmen nach blutigen Anschlägen durch kulturfremde Zugereiste wie programmiert vor „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ warnen, erklingt der Ruf nach kollektiver Bestrafung als legitime Forderung, wenn es gegen einen offiziell „anerkannten“ Feind geht – etwa gegen Russland als Delinquent und Brecher der regelbasierten Ordnung.Das moderne Mittel der Wahl sind Sanktionen. Fast 2400 Personen und Organisationen im angeblichen Umfeld der russischen Kriegsmaschinerie waren um den Jahreswechsel durch die EU sanktioniert. Graue Kardinäle, Schreibtischtäter in den Hinterzimmern des Kreml, Entscheidungsträger der Rüstungsindustrie, Verwalter schwarzer Kassen, Organisatoren des Grauens an der Front des Angriffskriegs. Aber nicht nur solche. Sanktioniert war beispielsweise die Mutter des Chefs der russischen Privatarmee Wagner, Violetta Prigoschina. In ihrem Fall ordnete das Luxemburger EU-Gericht nach dem Tod ihres Sohnes an, sie von der Sanktionsliste zu streichen. Sanktioniert war auch der bei Kriegsbeginn 22-jährige Formel-1-Rennfahrer Nikita Masepin. Bis Anfang März 2022 fuhr er an der Seite von Mick Schumacher für das Haas-Team in der Formel 1. Masepin ist der Sohn eines russischen Düngemittelmagnaten; angeblich sponserte das mehrheitlich seinem Vater gehörende Unternehmen den Haas-Rennstall mit 40 Millionen Euro jährlich. Oder die Ex-Frau des russischen Bankiers Michail Fridman, Olga Aisiman – ebenfalls ein Opfer von EU-Sanktionen. Desgleichen Pawel Jesubow, der Sohn des Duma-Abgeordneten Alexej Jesubow, seinerseits Onkel des russischen Milliardärs Oleg Deripaska. Der war bis 2024 Großaktionär des Wiener Baukonzerns Strabag. Sanktionen unterliegt seit Frühjahr 2022 auch eine usbekische Gynäkologin mit Wohnsitz in Taschkent. Ihr Name: Gulbachor Ismailowa. Ihr familiärer Status: Schwester des usbekisch-russischen Milliardärs Alischer Usmanow. Der gegen sie erhobene Vorwurf: Ihr Bruder hat sie Jahre vor 2022 als Benefiziarin sogenannter Man kann nicht erwarten, dass sich jeder EU-Jurist mit bermudischen Rechtskonstrukten auskennt. Fakt ist, dass die Benefiziarin eines solchen Trusts keinerlei Recht besitzt, (a) über das Trustvermögen zu verfügen, (b) über die Ausschüttungen aus dem Trustvermögen zu bestimmen oder (c) beliebigen Dritten – und sei es dem eigenen Bruder – direkten oder indirekten Zugriff auf das Trustvermögen zu gewähren.Die EU geht dennoch davon aus, dass der usbekische Milliardär die Kontrolle über das umstrittene Vermögen nie aufgegeben habe und über seine Schwester handeln könne. Gefangen zwischen Baum und Borke hat Gulbachor Ismailowa einen Ausweg gefunden. Im März 2024 erklärte sie den Trustees (Trust-Verwaltern) in aller Form, für die Zukunft keinerlei Vorteil aus dem Trust-Vermögen ziehen zu wollen. Damit distanzierte sie sich maximal – mehr geht nicht. Der Hamburger Anwalt Jan Hungar, der die in Rede stehenden Trusts berät, sagt gegenüber der Berliner Zeitung: „Nach dem allgemeinen Recht der Bermudas ist Ismailowas Verzicht unwiderruflich, verbindlich und endgültig. In den Statuten der Trusts sind keine Dokumente vorgesehen, die ihre Erklärung widerrufen oder rückgängig machen könnten.“ Entsprechend habe Ismailowa aufgrund der Verzichtserklärungen auch kein bedingtes Recht auf Beteiligung an den Trusts. Hungar wörtlich: „Sie hat zu den Trusts keine Verbindung mehr.“Doch hilft ihr das? Nein. Die EU hält die Sanktionen aufrecht, erneuert sie alle sechs Monate. Das war bei anderen Betroffenen anders. Im Fall von Deripaskas Cousin Pawel Jesubow erkannte der EU-Gerichtshof Rechtsakte des EU-Rats zur Verhängung und Verlängerung von Sanktionen gegen ihn als rechtswidrig an. Eine ähnliche Entscheidung wurde mit Blick auf die Tochter des Transneft-Chefs Nikolai Tokarew getroffen. Ihr Vater war in den 1980ern Wladimir Putins Kollege in der KGB-Residentur in Dresde





Russland Sanktionen EU Alischer Usmanow Gulbachor Ismailowa Trusts Bermudas Rechtsprechung Kollektivstrafe

