Superman-Film 2027: James Gunn bestätigt Brainiac und weitere Figuren

Der nächste Superman-Film wird im Juli 2027 in den Kinos erscheinen und Regisseur James Gunn hat bereits bestätigt, dass der Superschurke Brainiac und weitere Figuren im Film auftauchen werden.

Wenn der nächste Superman -Film im Juli 2027 in den Kinos erscheint, wird der Regisseur James Gunn sicherlich viel zu bieten haben. Der Film 'Man of Tomorrow' wird nicht nur die Rückkehr des Superschurken Brainiac beinhalten, sondern auch weitere Figuren, die Comic-Fans freuen werden.

Der Cast ist jedoch noch nicht vollständig und die Schauspieler Andre Royo, Matthew Lillard und Sinqua Walls sind nur als bestätigt aufgeführt, ohne ihre Rollen zu nennen. Es gibt auch Spekulationen, dass Wonder Woman im zweiten Superman-Film auftauchen könnte, aber offiziell wurde noch keine Schauspielerin für die DC-Heldin im DCU besetzt. Eine offizielle Synopsis ist noch nicht enthüllt, aber die ersten Artworks deuten bereits einen wichtigen Handlungsbogen an.

So werden Superman und sein Erzfeind Lex Luthor sich verbünden müssen, um gemeinsam eine größere Bedrohung zu besiegen: Brainiac





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