Während eine Frau mit dem Tagesabschluss eines Supermarkts beschäftigt ist, klopft es an der Tür. Sie öffnet – und ein Maskierter mit Waffe steht vor ihr.

Während eine Frau mit dem Tagesabschluss eines Supermarkts beschäftigt ist, klopft es an der Tür. Sie öffnet – und ein Maskierter mit Waffe steht vor ihr.

Bremen - Ein unbekannter Mann hat einen Supermarkt in Bremen überfallen und die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Der maskierte Räuber erbeutete Bargeld, die Frau erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Unbekannte am späten Samstagabend an die Tür des Supermarkts geklopft, als die Mitarbeiterin gerade mit dem Tagesabschluss beschäftigt war.

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Da kurz zuvor eine Kollegin den Raum verlassen hatte, ging die Frau davon aus, dass diese zurückgekehrt sei und öffnete die Tür, wie die Polizei weiter mitteilte. Doch statt der Kollegin betrat ein maskierter Mann den Raum, richtete eine Schusswaffe auf ihren Oberkörper und forderte sie lautstark auf, sich auf den Boden zu legen. Anschließend nahm der Räuber Bargeld an sich. Während des Überfalls sprach er demnach über einen Kopfhörer mit einer weiteren Person und forderte diese auf, sich bereitzuhalten.