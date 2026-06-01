Supermarkt von Roland Klick - ein unterschätztes Sozial‑ und Kriminaldrama aus dem Jahr 1974

Der Kultfilm Supermarkt (1974) von Roland Klick erzählt die Geschichte des 18‑jährigen Willi, der in einer von Ausbeutung geprägten Straße nach Liebe und Hoffnung sucht. Mit komplexen Figuren wie Monika und einem kritischen Blick auf gesellschaftliche Randlagen bleibt der Film trotz seiner rauen Ästhetik aktuell und wird heute in Retrospektiven und Serienfortsetzungen neu aufgelegt.

Roland Klick s Film Supermarkt aus dem Jahr 1974 ist ein unterschätztes Werk, das den Alltag eines jungen Mannes am Rande der Gesellschaft in eindringlicher Brutalität und unerwarteter Hoffnung porträtiert.

Im Mittelpunkt steht der 18‑jährige Willi, ein Tagelöhner ohne festen Wohnsitz, der verzweifelt nach Liebe, Zugehörigkeit und einem Ausweg aus seiner prekären Lage sucht. Die Erzählung folgt ihm, während er immer wieder auf Personen trifft, die ihn ausnutzen oder manipulieren: der selbstgerechte Journalist Frank, der scheinbar Hilfe anbieten will, aber nur von einer sicheren Distanz aus agiert; der zwielichtige Kleinganove Theo, der Willi in kriminelle Machenschaften hineinzieht; und schließlich Monika, eine sexarbeiterin, deren Existenz neben ihrem kleinen Sohn noch düsterer erscheint als die von Willi.

Willis Versuch, Monika und ihr Kind aus dem Elend zu befreien, führt zu einem Wendepunkt, in dem das soziale Porträt in ein spannungsgeprägtes Kriminaldrama übergeht, ohne den kritischen Blick auf gesellschaftliche Ausgrenzung zu verlieren. Der Überfall, der im Film dargestellt wird, ist dabei nicht nur ein bloßer Action‑Moment, sondern symbolisiert den immer enger werdenden Handlungsspielraum einer Person, die von allen Seiten gedrängt wird. Die filmische Gestaltung zeichnet sich durch eine raue, direkte Erzählweise aus, die keine romantischen Idealisierungen zulässt.

Die Figuren werden nicht als bloße Archetypen, sondern als komplexe, widersprüchliche Personen gezeigt, die in einem System gefangen sind, das sie permanent bewertet und einordnet. Monikas Rolle ist dabei keineswegs ein beiläufiges Nebenbild: Sie bildet den emotionalen Gegenpol zu Willi, verkörpert gleichzeitig Verletzlichkeit und Widerstandskraft und zwingt den Zuschauer, die Grenzen von Moral und Überleben zu hinterfragen.

Hinter der Kamera arbeitet ein junges Ensemble, das bereits in frühen Zwanzigern erste Hauptrollen übernahm und damit die Grundlage für eine ganze Generation experimenteller Filmemacher legte. Die Produktionsdetails, etwa die Verwendung von synchronisierten Dialogen und die spätere Integration in internationale Filmfestivals, verdeutlichen das große künstlerische Potenzial, das bereits in diesem frühen Werk steckte. Heute, fast fünf Jahrzehnte nach seiner Premiere, erfährt Supermarkt eine erneute Wertschätzung.

Der Film wurde im Rahmen einer Retrospektive auf der Berlinale wiederaufgenommen und gelangt zudem über die ARD‑Mediathek in den freien Zugang, was seine Relevanz für ein jüngeres Publikum unterstreicht. Darüber hinaus hat die Geschichte eine Fortsetzung in Form einer aufwendig produzierten Serie gefunden, deren vierte Staffel bereits im Trailer angekündet ist. Die anhaltende Resonanz zeigt, dass die Themen von Ausbeutung, sozialer Ungleichheit und der Suche nach Identität nach wie vor aktuelle Fragen sind.

Wer am Wochenende nach einem Film verlangt, der nicht nach einfachen Antworten sucht, sondern die Zerrissenheit einer Generation einfängt, sollte sich Supermarkt nicht entgehen lassen





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