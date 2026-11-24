Optische Täuschung am Nachthimmel: Was hinter dem hellen Supermond heute Abend steckt – und warum Heiligabend noch ein größeres Spektakel bereithält.

Optische Täuschung am Nachthimmel: Was hinter dem hellen Supermond heute Abend steckt – und warum Heiligabend noch ein größeres Spektakel bereithält. Der heutige Abend und die kommende Nacht versprechen ein besonderes Schauspiel am Himmel: Am 24.

November 2026 lässt sich ein neuer Supermond beobachten, der tatsächlich größer erscheint als ein gewöhnlicher Vollmond. Allerdings spielt uns dabei auch unsere Wahrnehmung einen Streich. Denn bereits im Dezember wird der Supermond noch größer am Nachthimmel erscheinen.bestaunen. Der Erdtrabant leuchtet besonders hell am Nachthimmel.

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Dafür gibt es eine einfache wissenschaftliche Erklärung. Aufgrund seiner elliptischen Umlaufbahn ist der Mond der Erde mal näher und mal weiter entfernt. Der Unterschied beträgt rund 50.000 Kilometer. Am heutigen 24.

November 2026 trennen ihn exakt 360.768 Kilometer von der Erde. Dadurch erscheint sein Durchmesser etwa sechs Prozent größer als bei einem durchschnittlichen Vollmond. Verglichen mit einem Vollmond in maximaler Erdentfernung fällt der Größenunterschied sogar noch deutlicher aus. Der Supermond erscheint dann rund zwölf Prozent größer.

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Mit bloßem Auge lässt sich dieser Unterschied allerdings kaum erkennen. Erst wenn beide Mondgrößen direkt nebeneinander zu sehen wären, würde die Abweichung deutlich. Dass uns der Supermond dennoch besonders groß erscheint, liegt vor allem an einer optischen Täuschung. Unser Gehirn bezieht Vergleichsobjekte wie Häuser oder Berge am Horizont in die Wahrnehmung ein.

Hinzu kommt die stärkere Helligkeit. Ein Supermond strahlt rund 30 Prozent mehr Licht auf die Erdoberfläche als ein durchschnittlicher Vollmond. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

Die größere Nähe des Mondes zur Erde wirkt sich auch auf die Gezeiten aus. An den Küsten können stärkere Tidenhübe auftreten, weil die Anziehungskräfte von Mond und Sonne zusammenwirken. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt, wenn der Mond bei Neumond in Erdnähe steht. Der aktuelle Supermond im November wird bereits in einem Monat übertroffen.

Am Heiligabend erwartet uns der größte Supermond des Jahres. Dann kommt der Erdtrabant der Erde mit einer Entfernung von exakt 356.737 Kilometern noch näher. Auch der Vollmond im Januar wird den heutigen Supermond hinsichtlich seiner Erdnähe übertreffen. Supermonde sind am Nachthimmel keine astronomische Seltenheit.

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Da sich der Vollmondzyklus von etwa 29,5 Tagen und der Umlauf des Mondes bis zu seiner größten Erdnähe von rund 27,5 Tagen regelmäßig überschneiden, gibt es in jedem Kalenderjahr drei bis vier Supermonde. In der Vergangenheit kam der Mond der Erde sogar noch näher, etwa im Jahr 2016 und bereits 1912. Dennoch lohnt sich der Blick zum Himmel. Denn auch der aktuelle Supermond bietet ein eindrucksvolles Schauspiel.

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