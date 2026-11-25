Der November-Vollmond 2026 zeigt sich als Supermond. Hier erfahren Sie, wann er zu welchem Termin zu sehen war und warum er auch „Bibermond“ heißt.

Der November- Vollmond 2026 zeigt sich als Supermond. Hier erfahren Sie, wann er zu welchem Termin zu sehen war und warum er auch „ Bibermond “ heißt. Wann leuchtet der Supermond im November 2026 am Himmel?

Hier gibt’s alle Infos zu seinem Namen, dem genauen Zeitpunkt und den einzelnen Mondphasen im November. Wann leuchtet der Supermond im November 2026 am Himmel? Hier gibt’s alle Infos zu seinem Namen, dem genauen Zeitpunkt und den einzelnen Mondphasen im November.gehört zu den auffälligsten Erscheinungen am Nachthimmel. Die Mondphasen entstehen durch die wechselnde Stellung von Sonne, Erde und Mond.

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Da der Mond kein eigenes Licht erzeugt, sehen wir je nach Position unterschiedlich viel seiner von der Sonne beleuchteten Seite. Innerhalb von etwa 29,5 Tagen durchläuft er acht Phasen – vom Neumond über den zunehmenden Mond zum Vollmond und anschließend wieder zurück. Auf denfolgte am 24. November 2026 der nächste.

Er ist auch als „Bibermond“ bekannt und wird wegen seiner vergleichsweise geringen Entfernung zur Erde als Supermond bezeichnet. Wann genau die Vollmondphase eintritt, woher die verschiedenen Namen stammen und welche weiteren Mondphasen im November anstehen, erfahren Sie in diesem Überblick. Ein Vollmond entsteht, wenn sich Sonne und Mond von der Erde aus gesehen gegenüberstehen. Astronomen nennen diese Stellung Opposition.

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Dabei ist die uns zugewandte Mondhälfte vollständig beleuchtet. Etwa alle 29,5 Tage wiederholt sich diese Konstellation, denn so lange dauert ein kompletter Mondphasenzyklus. Damit Sie die Mondphasen im November 2026 im Blick behalten, finden Sie hier die wichtigsten Termine und Uhrzeiten im Überblick:zusammen, spricht man davon, wenn der Mond bei Voll- oder Neumond besonders nah an der Erde steht. Da er die Erde auf einer ovalen Bahn umkreist, verändert sich sein Abstand.

Ein solcher Vollmond erscheint deshalb etwas größer und heller als gewöhnlich. Royal Museums Greenwich ist der Ursprung dieses Namens nicht eindeutig geklärt. Einer Erklärung zufolge geht er auf das Aufstellen von Biberfallen in Nordamerika zurück, um vor dem Winter wärmende Felle zu sammeln. Eine andere führt ihn auf die Biber selbst zurück, die zu dieser Jahreszeit ihre Bauten für den Winter vorbereiten.genannt, passend zum häufig nebligen Wetter im Spätherbst.

Weitere überlieferte Bezeichnungen sind Frostmond, Schneemond, Windmond und Eichenmond. Je nach Region und Tradition finden sich außerdem Namen wie Trauermond, Schlachtmond oder dritter Herbstmond. Die Vollmonde tragen je nach Monat unterschiedliche traditionelle Namen. Viele beziehen sich auf die Natur, das Wetter oder typische Tätigkeiten im Jahreslauf.

Die Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Region und Überlieferung. Bekannt sind folgende Namen:Nach dem November-Vollmond folgt der nächste Vollmond an Heiligabend: Nach Angaben des Griffith Observatory erreicht er am 24. Dezember 2026 um 2.28 Uhr MEZ seine volle Phase. Der letzte Vollmond des Jahres wird auch „Kalter Mond“ genannt.

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Diese Bezeichnung ist laut den Royal Museums Greenwich auf die kalte Jahreszeit zurückzuführen. Da er der Erde besonders nahe kommt, gilt auch dieser Vollmond als Supermond und erscheint etwas größer und heller als gewöhnlich.