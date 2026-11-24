Der Supermond im November 2025 ist bereits am Dienstagvormittag zu sehen. Hier erfahren Sie die genauen Aufgangszeiten für Berlin, München und Frankfurt sowie die Entfernung zur Erde.

Am Dienstag, dem 4. November 2025, bietet sich in Deutschland ein astronomisches Spektakel, auf das Himmelsbeobachter nicht bis zum Abend warten müssen. Bereits am Nachmittag steigt der sogenannte Supermond des Novembers über den Horizont, wobei die genauen Zeitpunkte je nach Standort variieren. In Berlin ist das astronomische Ereignis gegen 15.14 Uhr zu beobachten, während der Vollmond in München gegen 15.48 Uhr und in Frankfurt gegen 15.49 Uhr aufgeht. Wer die beste Sicht haben möchte, sollte sich einen Ort mit möglichst freiem Blick Richtung Osten suchen, um den Mond direkt nach seinem Aufgang zu sehen.

Ausgeprägte Mondtäuschung und Aufgangszeiten

Besonders eindrucksvoll wirkt der Supermond, wenn er dicht über Dächern, Bäumen oder der Landschaft steht, da er unserem Auge in dieser Position besonders groß erscheint. Dahinter steckt das psychophysische Phänomen der sogenannten Mondtäuschung, bei der der Mond am Horizont größer wahrgenommen wird als hoch am Himmel. Exakt voll ist der Mond gegen 15.53 Uhr am 4. November 2025. Zu diesem genauen Zeitpunkt trennen ihn rund 360.800 Kilometer von der Erde. Zum Vergleich: Im Durchschnitt beträgt die Entfernung des Mondes zur Erde rund 384.400 Kilometer, was den aktuellen Stand als erdnah kennzeichnet.

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Wissenschaftliche Einordnung und Helligkeit

Dr. Björn Voss, Direktor des Planetariums Hamburg, beschreibt die besondere Konstellation in diesem Zusammenhang. Solche Vollmonde erscheinen seinem Bericht zufolge etwa sieben Prozent größer und 15 Prozent heller als normale Vollmonde. Dennoch warnt der Experte davor, den Unterschied zu stark zu übertreiben: Mit bloßem Auge sei der Unterschied kaum zu erkennen. Die optische Vergrößerung wird somit primär durch die wahrgenommene Nähe am Horizont und nicht durch eine drastische physikalische Größenänderung hervorgerufen.

Wetterbedingungen und regionale Unterschiede

Die Sichtbedingungen für den Supermond im November 2025 variieren jedoch stark je nach Region in Deutschland. Im Westen und Süden soll sich nach örtlichem Nebel vielerorts der Himmel aufklären, was gute Beobachtungsmöglichkeiten bietet. Schlechter sieht es im Nordosten und Osten aus, wo dichtere Wolkenformationen die Sicht auf den Himmelskörper trüben könnten. Auch regional hartnäckiger Nebel und Hochnebel können die Sicht verderben und eine freie Beobachtung des Vollmonds erschweren.

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Traditionelle Bezeichnungen und keltische Geschichte

Der November-Vollmond wird traditionell auch als Bibermond bezeichnet. Dieser Name leitet sich davon ab, dass Biber zu dieser Jahreszeit ihre Bauten und Nahrungsvorräte für den Winter vorbereiten. In der keltischen Tradition ist außerdem der Name Trauermond überliefert. So wurde der letzte Vollmond vor der Wintersonnenwende genannt, was die Bedeutung des Ereignisses in alten Kulturen unterstreicht. Diese historischen Bezüge geben dem astronomischen Ereignis eine tiefe kulturelle Verankerung.

Prognose für den nächsten Vollmond im Jahr

Falls Sie den Supermond heute am 4. November 2025 verpassen, erhalten Sie am 24. Dezember die nächste Chance. An diesem Tag steht der größte und erdnächste Vollmond des Jahres am Himmel. Dieser Termin fällt auf den Weihnachtstag und bietet somit eine zusätzliche Möglichkeit, das phänomenale Himmelsereignis zu beobachten. Wer also das Angebot im November nicht nutzen konnte, muss bis zum Ende des Jahres nicht lange warten.