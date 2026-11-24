Der Mond leuchtet größer und heller als sonst. Wo im Norden die Chancen auf freie Sicht am besten sind.

Größer und heller: Am Dienstag zeigt sich ein Supermond am Himmel. Doch das Wetter könnte vielen im Norden die Sicht darauf vermiesen. Auch in Hamburg?

Ein besonders großer und heller Vollmond steht am Dienstagabend am Himmel über Norddeutschland. Doch ausgerechnet die Wolken könnten den Blick auf den sogenannten Supermond vielerorts versperren. In einigen Regionen stehen die Chancen allerdings besser. Beim Novembervollmond beträgt die Entfernung zwischen Mond und Erde knapp 360.800 Kilometer, wie Björn Voss, Direktor des Hamburger Planetariums, erklärt.

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Auf seiner elliptischen Bahn um die Erde schwankt die Entfernung des Mondes zwischen rund 356.000 und 406.000 Kilometern.

„Diese ‚Supervollmonde‘ erscheinen etwa sieben Prozent größer und 15 Prozent heller als ‚normale‘ Vollmonde. Da wir aber nie zwei Monde gemeinsam am Himmel sehen, fällt der Unterschied kaum auf“, sagt Voss. Gegen 16 Uhr war am Dienstag der Vollmond erreicht. Doch die Wetterbedingungen sind nicht überall ideal.

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Vor allem im Osten Norddeutschlands, wo es am Vormittag teilweise stark geschneit hatte, bleibt der Himmel nach Angaben einer Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes eher bedeckt. Je weiter westlich, desto größer sind die Aussichten auf einen Blick auf den Supermond.

„Im Bereich der Elbe und der Nordseeküste kann man noch am ehesten blauen Himmel sehen“, sagt die Meteorologin. Auch im Laufe des Abends ziehen weiterhin Wolkenfelder über den Norden.

„Nach sternenklarer Nacht sieht es leider nicht aus. Es kann zwischendurch mal aufklaren. Am ehesten noch in Niedersachsen. Sonst sieht es nicht so gut aus.

“In Schleswig-Holstein und im Bereich der Lübecker Bucht können zudem Regen- und Schneeschauer von der Ostsee hereinziehen. Weil derzeit wenig Wind weht, steigt auch die Gefahr von Nebel und Hochnebel. Wer den Supermond dieses Mal verpasst, bekommt schon bald die nächste Gelegenheit. Denn meist folgen mehrere Vollmonde in Erdnähe aufeinander.

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Nach dem Novembervollmond, dem sogenannten Nebelmond, folgt in diesem Jahr am 24. Dezember der weihnachtliche Julmond.

„Doch ein Vollmond zum Heiligen Abend ist sicher auch ohne die umgangssprachliche Hyperbel ein schönes weihnachtliches Highlight“, sagt Planetariumsdirektor Voss. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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