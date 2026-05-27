Supernatural-Reunion: Jeffrey Dean Morgan hofft weiter auf Jensen Ackles in Dead City

Jeffrey Dean Morgan und Jensen Ackles, bekannt aus Supernatural, könnten sich in der Walking-Dead-Serie Dead City wieder treffen. Morgan äußerte sich optimistisch, aber Terminprobleme stehen im Weg.

Bereits vor 21 Jahren standen Jeffrey Dean Morgan und Jensen Ackles erstmals gemeinsam vor der Kamera. In der Mystery-Serie Supernatural verkörperte Ackles die Hauptfigur Dean Winchester, während Morgan dessen Vater John spielte - obwohl beide Schauspieler nur zwölf Jahre trennen.

Diese Zusammenarbeit prägte die erfolgreiche Serie über 15 Staffeln hinweg. Nach dem Ende von Supernatural im Jahr 2020 sind die beiden Darsteller in unterschiedlichen Projekten zu sehen: Ackles spielt die Rolle des Soldier Boy in der Amazon-Serie The Boys, Morgan verkörpert Negan in The Walking Dead und dessen Spin-off Dead City. Bislang gab es jedoch keine erneute gemeinsame Szene zwischen den beiden, obwohl sie beide im Universum von The Boys aktiv sind.

Ein Wiedersehen von Vater und Sohn Winchester, wie es von Fans sehnlichst erwartet wird, steht also noch aus. Die Hoffnung auf eine Reunion keimte auf, als Jeffrey Dean Morgan vor zwei Jahren auf einer Fan-Veranstaltung gefragt wurde, ob Jensen Ackles möglicherweise in der zweiten Staffel von Dead City auftauchen könnte. Morgan antwortete damals zuversichtlich: Es wäre phänomenal, wenn Jensen dabei wäre. Lustigerweise hätten sie erst vor wenigen Wochen darüber gesprochen.

Er würde ihn sehr gerne am Set haben, und Jensen sei durchaus interessiert. Allerdings würden die Terminkalender der beiden oft nicht zusammenpassen, wie sie es sich wünschen würden. Morgan betonte, dass in der Filmbranche gerne mit bekannten und vertrauten Kollegen zusammengearbeitet werde, weshalb solche Gespräche häufig vorkämen. Die Verfügbarkeit sei jedoch der entscheidende Faktor, ob man es unter einen Hut bekomme.

Trotz dieser Hürden sei jede Gelegenheit, gemeinsam vor der Kamera zu stehen, eine gute Sache. Inzwischen wurde die zweite Staffel von Dead City bestätigt. Ein Auftritt von Jensen Ackles ist offiziell nicht angekündigt, aber auch nicht dementiert. Es könnte sich um einen geheimen Überraschungsauftritt handeln, wie es in der Serienwelt immer wieder vorkommt.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel von Dead City zeitlich mit den Produktionsarbeiten für den neuen The Boys-Ableger Vought Rising kollidierten, in dem Ackles als Hauptdarsteller den Soldier Boy spielt. Eine vierte Staffel von Dead City sei aber definitiv möglich, und diese könnte endlich die ersehnte Supernatural-Reunion zwischen Ackles und Morgan bringen.

Die Fans dürfen also weiter hoffen, dass die Wege von Dean Winchester und seinem Vater John sich eines Tages wieder kreuzen - sei es im Zombie-Apokalypse-Setting von The Walking Dead oder in einem anderen Projekt. Solange beide Schauspieler weiterhin aktiv sind, bleibt die Chance auf ein Wiedersehen bestehen und begeistert die Fangemeinde





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