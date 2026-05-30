Superreiche planen ihre Vermögensaufteilung anzupassen

Laut dem neuen UBS Global Family Office Report 2026 planen 60 Prozent der befragten Family Offices, ihre strategische Vermögensaufteilung in den kommenden zwölf Monaten anzupassen.

Die Superreiche n planen ihre Vermögensaufteilung anzupassen. Laut dem neuen UBS Global Family Office Report 2026 planen 60 Prozent der befragten Family Offices , ihre strategische Vermögensaufteilung in den kommenden zwölf Monaten anzupassen.

Dies ist der höchste Wert, den UBS in dieser Erhebung bislang gemessen hat. Family Offices verwalten große Privatvermögen oft mit langem Anlagehorizont. Ihre Entscheidungen zeigen früh, welche Risiken professionelle Investoren ernster nehmen und welche Themen sie trotz Unsicherheit weiter für tragfähig halten.

Große Konflikte, Schuldenkrisen und Rezessionssorgen treiben die Superreichen stärker um als klassische Marktrisiken. 65 Prozent erwarten, dass das Vertrauen in den Reservewährungsstatus des US-Dollar sinkt; Euro und Schweizer Franken gewinnen als Alternativen an Bedeutung. 65 Prozent sind bereits in KI investiert - etwa in Rechenzentren, Software, Halbleiter, Infrastruktur oder KI-Anwendungen im Gesundheitswesen. Nur 35 Prozent haben einen klaren Nachfolgeplan für das Family Office, nur 27 Prozent bereiten die nächste Generation strukturiert auf künftige Rollen vor.

Die Botschaft des aktuellen Reports ist eindeutig: Die Superreichen ziehen sich nicht panisch aus den Märkten zurück. Sie bauen ihre Portfolios schrittweise robuster. Mehr Währungsstreuung, mehr regionale Diversifikation, mehr Infrastruktur - und weiter viel Kapital für künstliche Intelligenz. Die UBS hat für die Studie 307 Family Offices aus mehr als 30 Märkten befragt.

Das durchschnittliche Familienvermögen lag bei 2,7 Milliarden Dollar, das durchschnittlich verwaltete Vermögen der jeweiligen Family Offices bei 1,3 Milliarden Dollar. Die Befragten nannten geopolitische Konflikte sowohl kurzfristig als auch als langfristig größtes Risiko. Dazu kommen wachsende Sorgen über die globale Verschuldung und mögliche Rezessionen. Die Reaktion darauf fällt allerdings diszipliniert aus.

Benjamin Cavalli, Head of Strategic Clients & Global Connectivity bei UBS Global Wealth Management, sagt dazu: Dieser Bericht zeigt, dass Family Offices ihre Portfolios weiter in maßvollen Schritten anpassen - sie diversifizieren über Anlageklassen, Währungen und Regionen hinweg, halten aber zugleich mit größerer Selektivität an langfristigen Themen wie künstlicher Intelligenz fest. Besonders auffällig ist der Blick auf den US-Dollar. 65 Prozent der befragten Family Offices erwarten, dass das Vertrauen in den Reservewährungsstatus des US-Dollar abnimmt.

Viele prüfen deshalb ihr Engagement in Dollar-Anlagen. Als Alternativen rücken laut UBS vor allem der Euro und der Schweizer Franken stärker in den Fokus. Das heißt jedoch nicht, dass Nordamerika aus den Portfolios verschwindet. Im Gegenteil: Anlagen in Nordamerika stellen weiterhin den größten Anteil.

Aber die Konzentrationsrisiken werden kritischer gesehen. Viele Family Offices wollen künftig stärker in Asien-Pazifik, Greater China und Westeuropa investieren. Trotz Bewertungsbedenken bleibt künstliche Intelligenz das wichtigste Investmentthema. 65 Prozent der befragten Family Offices sind bereits entlang der KI-Wertschöpfungskette investiert - etwa in Rechenzentren, Softwareplattformen oder Halbleiterhersteller. Künstliche Intelligenz bleibt das prägende Investmentthema dieses Jahrzehnts.

Family Offices gehen dieses Thema mit Überzeugung und Selektivität an. Sie suchen Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verbinden langfristiges Wachstumspotenzial mit Risikodisziplin. Der Report zeigt dabei, dass viele Vermögensverwalter KI nicht nur als Softwarethema sehen. Jeweils 37 Prozent investieren in Energie und Ressourcen sowie Infrastruktur. 33 Prozent setzen auf KI-gestützte Gesundheitsversorgung.

Das passt zur Logik des Booms: Wer KI skalieren will, braucht Rechenzentren, Strom, Chips, Netze und spezialisierte Anwendungen. Kryptoanlagen bleiben dagegen eine Randerscheinung. Nur 24 Prozent der befragten Family Offices sind in Kryptowährungen oder digitale Vermögenswerte investiert. Die Quoten sind meist niedrig, oft im Bereich von rund einem Prozent.

Interessant ist aber: Unter den bereits investierten Family Offices sehen 44 Prozent Krypto inzwischen als Teil ihrer strategischen Vermögensaufteilung. Regional zeigen sich deutliche Unterschiede. Family Offices in den USA bleiben stark auf den Heimatmarkt fokussiert. 88 Prozent ihrer Portfolios liegen in Nordamerika. Das spricht für anhaltendes Vertrauen in Tiefe, Liquidität und Widerstandskraft der US-Kapitalmärkte.

In Europa (ohne Schweiz) planen dagegen 67 Prozent strategische Änderungen. Nordamerika bleibt auch hier mit 45 Prozent der größte Anlageblock. Doch besonders europäische Family Offices wollen stärker in Westeuropa und Asien-Pazifik investieren. Dahinter stehen offenbar Bewertungsfragen, Währungsdiversifikation und die Suche nach weniger Klumpenrisiken. Noch dynamischer ist der Nahe Osten





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