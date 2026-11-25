Cremig, käsig und angenehm würzig: Diese Blumenkohlsuppe mit Cheddar bringt Wärme in graue Winterabende und ist ganz unkompliziert gemacht

Draußen wird es früh dunkel. Das Wetter ist ungemütlich und kalt und wir sehnen uns nach einem dampfenden Teller, der von innen wärmt. Genau das liefert die käsige, während Muskat, Curry und ein Hauch Pfeffer für feine Würze sorgen.

Das Ergebnis schmeckt aromatisch, samtig und unglaublich lecker. Das idealeBlumenkohl in individuelle Röschen teilen, die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. Zwiebel und Knoblauch kurz in einem großen Topf anbraten, dann den Blumenkohl hinzugeben. Bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel 15–20 Minuten garen, bis der Blumenkohl gar ist.

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In der Zwischenzeit in einem zweiten Topf die Butter bei mittlerer Hitze schmelzen lassen, dann das Mehl einrühren, bis eine glatte Masse entsteht. Die Milch nach und nach mit dem Schneebesen unterrühren. Die Soße unter ständigem Rühren 2–3 Minuten köcheln lassen, bis sie eindickt. Dann die Hitze reduzieren und den Cheddar einrühren.

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Ist dieser geschmolzen, alles mit Salz, Pfeffer, Muskat und Currypulver würzen. Ist die Soße fertig und das Gemüse gar, die Käsesoße zum Blumenkohl in den großen Topf gießen. Wer mag, kann nun einige Röschen aus dem Topf nehmen und beiseitestellen.

Den Rest bei niedriger Hitze 30 Minuten sanft köcheln lassen. Dann mit dem Pürierstab glattmixen und die beiseitegestellten Röschen wieder hinzufügen. Zum Schluss die Suppe nochmals abschmecken, bei Bedarf nachwürzen und zum Servieren mit etwas mehr Cheddar und frischer Petersilie bestreuen.