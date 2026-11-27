In 1500 Metern Tiefe entdeckten Forschende ein skurriles Trümmerfeld aus Waschmaschinen, Kühlschränken und anderen Haushaltsgeräten. Die Herkunft der Geräte gibt Rätsel auf.

In 1500 Metern Tiefe entdeckten Forschende ein skurriles Trümmerfeld aus Waschmaschinen, Kühlschränken und anderen Haushaltsgeräten. Die Herkunft der Geräte gibt Rätsel auf. Bei einer Tiefseeexpedition im Golf von Mexiko entdeckten Forscher in rund 1500 Metern Tiefe kein Schiffswrack.

Stattdessen stießen sie auf ein ungewöhnliches Trümmerfeld aus Waschmaschinen, Kühlschränken, Gefriertruhen und Geschirrspülern. Die Geräte lagen teils im Sediment vergraben und waren vermutlich aus einem verlorenen Schiffscontainer gefallen, wie die „durchsuchte 2017 das Gebiet nach dem, was sie für ein Schiffswrack hielten. Doch Aufnahmen ihres ferngesteuerten Fahrzeugs zeigten einen Friedhof voller Küchengeräte. Tiefseeforscher finden Haushaltsgeräte in 1500 Metern Tiefe: Container ging wohl bei schwerem Wetter über Bord Die Aufnahmen des ROV „Deep Discoverer“ wurden am 14.

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Dezember 2017 während des Tauchgangs im Livestream gezeigt und anschließend unter dem Titel „Deep Clean“ im offiziellen NOAA-Archiv veröffentlicht. Das Videomaterial wurde Ende 2026 erneut viral. Experten gehen davon aus, dass der Container bei schwerem Wetter über Bord ging. Die Seriennummern einiger Geräte deuten darauf hin, dass diese bereits in den 1990er-Jahren hergestellt wurden und somit bis zu drei Jahrzehnte am Meeresboden gelegen haben.