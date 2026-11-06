Susie Wiles tritt als Stabschefin zurück, Stephen Miller übernimmt

Nach den Midterm-Wahlen wechselt Donald Trump die Machtbasis im Weißen Haus. Susie Wiles gibt ab, Stephen Miller wird neuer Stabschef.

US-Präsident Donald Trump hat eine massive Umstrukturierung seiner Führungsebene im Weißen Haus eingeleitet. Nach den verlorenen Midterm-Wahlen für die Republikaner räumt Stabschefin Susie Wiles ihren Posten. Sie ist die erste hochrangige Amtsträgerin, die aufgrund des Wahlergebnisses geht.

Trump ersetzt Wiles durch Stephen Miller

Die Ablösung von Susie Wiles erfolgt wenige Tage nach dem deutlichen Verlust der Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus. Trump kündigte den Wechsel auf der Plattform Truth Social an. Ab Montag übernimmt der bisherige Vizestabschef Stephen Miller die Leitung der Kanzlei. Miller gilt als enger Vertrauter des Präsidenten und war maßgeblich hinter der aggressiven Migrationspolitik verantwortlich. Dieser Schritt markiert einen klaren politischen Neuanfang innerhalb der Republikanischen Partei.

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Wahlniederlage führt zu Machtkämpfen

Die Kongresswahlen waren für Donald Trump zu einer Volksabstimmung über seine Politik erklärt worden. Das Ergebnis gilt als verheerend für den Präsidenten, da die Demokraten nun die Kontrolle über beide Häuser des Kongresses halten. Seither finden intensive Positionskämpfe innerhalb der Republikaner statt. Spekulationen über Umbauten im Oval Office haben sich nun mit dem Rücktritt von Wiles konkretisiert. Die strategische Ausrichtung der Regierung muss nun neu justiert werden.

Rückzug trotz Erfolg gegen Krebs

Susie Wiles hatte ihren Rücktritt bereits am Donnerstagabend eingereicht. CBS News berichtete dies unter Berufung auf Insider. Die 69-jährige Strategin ist als extrem loyal und diskret bekannt. Im Frühjahr erkrankte sie an Brustkrebs, was ihre Arbeit vorübergehend einschränkte. Im September erklärte sie öffentlich, den Kampf gegen die Krankheit gewonnen zu haben. Trump würdigte sie damals als wichtige Beraterin.

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Kontroverse um Vanity-Fair-Artikel

Im Dezember geriet Wiles in die Öffentlichkeit, als die Zeitschrift Vanity Fair einen Artikel veröffentlichte. Darin äußerte sie harsche Kritik an ihrem Chef. Trump habe die Persönlichkeit eines Alkoholikers, so ein Zitat aus dem Gespräch. Das Magazin gab den Kontext nicht vollständig wieder. Wiles warf später vor, Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen worden zu sein. Trotz dieser Vorfälle blieb sie lange Zeit im Team.

Zukünftige Rolle im politischen Umfeld

Obwohl Wiles das Amt der Stabschefin niederlegt, bleibt sie im politischen Umfeld von Donald Trump aktiv. Sie leitete zuvor erfolgreich seinen Präsidentschaftswahlkampf. Als erste Frau auf diesem Posten prägte sie die Arbeitsweise im Weißen Haus entscheidend. Ihr Nachfolger Stephen Miller steht für eine fortgesetzte Härte in der Migrationspolitik. Die Transformation der Administration soll nun schnell voranschreiten.