Susquehanna analysiert IT-Aktien: KI-Hoffnungen gegen Quartalschwächen

Die Analyse von Susquehanna zeigt divergierende Perspektiven auf IT-Dienstleister. Während KI-Strategien überzeugen, bremst die schwache Tradition das Wachstum der Kurse.

Der Aktienmarkt durchlebt eine Phase intensiver Korrektur, bei der Halbleitertitel binnen weniger als vier Monaten etwa 37 % ihres Juni-Hochs eingebüßt haben. Dieser Rückgang erfolgte doppelt so schnell wie in den vorangegangenen zwei großen Abschwungphasen, was auf eine deutliche Marktkonsolidierung hindeutet. Gleichzeitig haben sich die Aktien von IT-Dienstleistern als widerstandsfähiger erwiesen und deren Outperformance in diesem Zyklus untermauert. Diese Entwicklung hat Analysten des Brokerhauses Susquehanna veranlasst, eine detaillierte Neubewertung der betroffenen Unternehmen vorzunehmen, um die langfristigen Perspektiven im Spannungsfeld zwischen traditionellem Geschäft und künstlicher Intelligenz zu klären.

Divergierende Bewertungen im IT-Sektor

Susquehanna stuft insgesamt neun Titel in seiner aktuellen Analyse ein, wobei drei Unternehmen mit dem Rating "Positive" und sechs mit "Neutral" bewertet werden. Ein "Positive"-Rating impliziert ein erwartetes Kurspotenzial von mindestens 15 % auf Sicht von zwölf Monaten, während "Neutral" eine Wertentwicklung innerhalb einer Spanne von plus/minus 15 Prozentpunkten im Vergleich zum Gesamtmarkt signalisiert. Das Analysehaus vergibt kein numerisches Ranking, sondern ordnet die positiv bewerteten Titel nach dem rechnerischen Kurspotenzial bis zum Kursziel und die Neutral-Kandidaten nach der Visibilität der Anlagehypothese. Diese Differenzierung spiegelt die komplexe Realität wider, in der KI-getriebene Wachstumserwartungen oft auf stagnierende traditionelle Umsätze treffen, was eine sorgfältige Selektion der Investmentziele erforderlich macht.

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Glob.AI und KI-native Geschäftsmodelle

Unter den mit "Positive" bewerteten Titeln sticht Glob.AI hervor, dessen Kursziel ein Aufwärtspotenzial von rund 48 % gegenüber dem im Bericht genannten Aktienkurs von 47,41 $ impliziert. Susquehanna begrüßt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf "AI Pods" sowie erfolgsbasierte Preismodelle, die als treibende Kräfte für die zukünftige Profitabilität gelten. Der jährlich wiederkehrende Umsatz von Glob.AI erreichte 52,8 Mio. $, was einem Zuwachs von rund 60 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, bei einer beeindruckenden Auftragspipeline von 436,8 Mio. $. Allerdings stagnierte der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich, und das Unternehmen senkte seine Umsatz- und Margenprognose für 2026, was die Notwendigkeit einer weiteren Wachstumsbeschleunigung betont, um die aktuelle Bewertung zu stützen.

Strategische KI-Ausrichtung bei großen Dienstleistern

Ein weiteres mit "Positive" bewertetes Unternehmen nutzt eine "3-Vektoren"-KI-Strategie, die sich auf Hyperproduktivität, industrialisierte KI und KI-Agenten konzentriert, um Aufträge zur Kostensenkung und Prozessoptimierung zu gewinnen. Die Zahl der Projekte im Bereich generative KI kletterte auf 8.500, was die operative Exzellenz in diesem Segment unterstreicht. Das Brokerhaus unterstützt diese Strategie, da KI-native Dienstleistungen bereits 13 % zum Umsatz beitragen und seit sieben Quartalen in Folge prozentual zweistellig wachsen. Der Umsatz im dritten Quartal belief sich auf 1,43 Mrd. $, wobei sowohl die bereinigte Marge von 16,7 % als auch das EPS von 3,51 $ die Schätzungen übertrafen. Das Ziel entspricht einem Kurspotenzial von etwa 27 % ausgehend von 64,72 $, was auf die hohe Attraktivität dieser spezifischen Wachstumsdynamik hindeutet.

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Herausforderungen bei traditionellen IT-Konzernen

Im Gegensatz dazu bleibt die Bewertung bei etablierten IT-Konzernen zurückhaltend, da das Gesamtwachstum hinter dem S&P 500 zurückbleibt. Ein prominentes Beispiel ist die Situation bei einem großen Anbieter, bei dem die Neuaufträge im Vorjahresvergleich um rund 46 % auf 4,1 Mrd. $ stiegen und die Vertragsabschlüsse auf Sicht der letzten zwölf Monate 15,5 Mrd. $ erreichten. Der Umsatz im Geschäft mit Hyperscalern wuchs um 39 % auf 2,1 Mrd. $, doch währungsbereinigt sank der Umsatz um 0,8 %, was den Beweis für eine dauerhafte Trendwende noch ausstehen lässt. Das Vertragsvolumen bei Großabschlüssen belief sich im zweiten Quartal auf 5,2 Mrd. $, während der KI-Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 29 % zulegte und 10,5 % des Gesamtumsatzes ausmachte, wobei der Preisdruck die Zuwächse im neuen KI-Geschäft teilweise kompensiert.

Ausblick und zukünftige Marktentwicklung

Die anhaltende Schwäche der Legacy-Dienste bremst die Dynamik, weshalb Susquehanna klarere Belege für ein nachhaltiges konsolidiertes Wachstum fordert. Für 2026 wird das Vertragsvolumen im Bereich Agentic AI auf über 1 Mrd. $ taxiert, und die Analysten erwarten dank KI-Projekten und strategischen Partnerschaften eine Verbesserung des Wachstums von einem mittleren einstelligen Prozentbereich im Jahr 2027 auf einen mittleren bis hohen einstelligen Bereich bis 2029. Die Schätzungen für 2027 implizieren jedoch lediglich ein organisches Wachstum von 2 % bis 2,5 %. Zudem hat Infosys die Prognose für das währungsbereinigte Wachstum im Jahr 2027 auf 1 % bis 2 % gesenkt, was die vorsichtige Haltung der Analysten unterstreicht, bis das Management den Nachweis erbringt, dass die Erholung nachhaltig greift.