SUV rast über Gehweg: Zwei Kinder schwer verletzt

Ein SUV ist am Mittwochmorgen auf dem Gehweg vor einer Grundschule in Hamburg auf eine Kindergruppe gefahren. Zwei Schüler wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der SUV bretterte über den Gehweg vor der Grundschule und kam erst in einer Hecke zum Stehen. Der Wagen er Schock vor Schulbeginn: Vor der Grundschule Gorch-Fock im feinen Hamburg er Stadtteil Blankenese fuhr am Mittwochmorgen ein SUV auf dem Gehweg in eine Kinder gruppe.

Zwei Schüler wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Das Unglück ereignete sich gegen 7.50 Uhr, als eine Oma ihren Enkel vor der Schule in der Karstenstraße in Hamburg absetzen wollte. Aus noch ungeklärter Ursache verlor die 75-Jährige plötzlich die Kontrolle über ihren SUV. Nach BILD-Informationen wurden die beiden Kinder bei einem Ausparkmanöver von dem Range Rover Discovery auf einem angrenzenden Gehweg erfasst.

Erst in einer Buchenhecke kam das schwere Fahrzeug zum Stehen. Nach BILD-Informationen soll es sich bei den Opfern um ein Geschwisterpaar handeln. Beide Kinder kamen mit schweren Verletzungen im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst versorgte insgesamt zehn Personen, von denen einige unter Schock standen.

Neben zahlreichen Rettungswagen und Notärzten wurde auch das Kriseninterventionsteam angefordert. Im Zuge des Einsatzes musste auch ein Helfer aufgrund eines medizinischen Notfalls versorgt werden. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Möglicherweise hatte die Unfallfahrerin Gas und Bremse beim Ausparken verwechselt.

Die Oma wurde zur weiteren Befragung auf eine Polizeiwache mitgenommen. Dort soll nach BILD-Informationen ihre Fahrtauglichkeit überprüft werden





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