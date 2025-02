SUV überschlägt sich in Schwandorf - Senior leicht verletzt

Ein 84-jähriger Senior überschlug sich am Freitagvormittag mit seinem SUV in Schwandorf. Der Unfall ereignete sich in der Steinberger Straße, als der Senior aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Gegenverkehr geriet. Der Senior wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige, der mit seinem Kleinwagen kollidierte, blieb unverletzt, ebenso seine Beifahrerin. Der Gesamtsachschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt.

Freitagvormittag gegen 11.40 Uhr herrschte Aufregung am Ort des Geschehens vor dem Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf : In der Steinberger Straße hatte sich ein Senior mit seinem SUV überschlagen. Nach Angaben der Polizei an der Unfall stelle war der 84-Jährige aus dem Nittenauer Stadtgebiet stadtauswärts unterwegs, als er auf Höhe der Filiale der Bäckerei Glaab aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Gegenverkehr geriet.

Nachdem er auf der Gegenfahrbahn mit einem Kleinwagen, an dessen Steuer ein 65-Jähriger aus Schwandorf saß, kollidiert war, überschlug sich der SUV und blieb auf dem Bürgersteig vor der Bäckereifiliale liegen. Der Senior erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige und seine Beifahrerin blieben dagegen unverletzt. Bei dem Unfall wurden neben dem SUV und dem Kleinwagen noch zwei weitere Autos an der Steinberger Straße beschädigt. Laut Polizei entstand ein Gesamtsachschaden von 25 000 Euro. Die Feuerwehr Schwandorf war unter der Leitung von Stadtbrandmeister Roland Krettner im Einsatz. Die Aktiven regelten unter anderem den Verkehr





