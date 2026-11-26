Suzki kehrt mit dem kompakten Elektro-SUV Ignis nach Deutschland zurück. Das neue Modell misst nur 3,57 Meter und startet Sommer 2027. Hier sind die Details.

Suzuki kehrt mit dem neuen Ignis als volles Elektroauto nach Deutschland zurück. Die japanische Marke stellt das Fahrzeug im Sommer 2027 auf den deutschen Markt. Der Stadtflitzer bietet Platz für vier Personen und überzeugt durch kompakte Maße.

Maße und Raumkonzept des Suzuki Ignis

Der neue Suzuki Ignis misst exakt 3,57 Meter in der Länge. Diese Dimension ist 13 Zentimeter kürzer als beim Vorgängermodell. Im direkten Vergleich ist er sogar 29 Zentimeter kürzer als der Dacia Spring. Trotz dieser kompakten Karosserie bietet das Fahrzeug Platz für vier Erwachsene.

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Suzuki setzt dabei auf clevere Raumausnutzung und eine gute Rundumsicht. Das Design orientiert sich an den japanischen Kei-Cars. Diese kompakten Fahrzeuge sind in ihrer Heimat besonders beliebt. Echte Kei-Cars dürfen maximal 3,40 Meter lang sein. Der neue Ignis überschreitet diese Längenvorgabe leicht.

Technische Daten und Plattform

Der Elektromotor des Suzuki Ignis leistet 91 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 133 Newtonmeter. Als Energiespeicher dient eine Batterie mit 26 kWh Kapazität. Die technische Basis bildet die Elektroplattform Heartect-e.

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Suzuki verspricht eine niedrige Energieeffizienz und gute Wendigkeit. Die Reichweite bleibt jedoch aktuell unbestätigt. Auch Informationen zur Ladeleistung liegen noch nicht vor. Der e Vitara war das erste globale Elektroauto der Marke. Der Ignis ist das zweite Modell dieser Art.

Preisanalyse und Marktstrategie

Suzuki nennt bisher keinen genauen Preis für den Marktstart. Die Konkurrenz im Segment der günstigen Kleinwagen ist stark. Der Dacia Spring startet bei 17.900 Euro. Der Leapmotor T03 kostet 18.900 Euro. Ein wettbewerbsfähiger Preis ist daher entscheidend.

Das japanische Marktmodell e Sky kostet umgerechnet rund 12.000 Euro. Dies zeigt das Potenzial für günstige Bauweisen. Suzuki nutzt diese Erfahrung für den deutschen Markt. Der Marktstart ist für das Jahr 2027 geplant.

Marktpositionierung und Zielgruppe

Der Ignis richtet sich an Stadtfahrer mit Parkplatzproblemen. Die kurze Länge von 3,57 Meter vereinfcht das Manövrieren. Suzuki adressiert damit eine klare Nische im Elektromarkt.

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Die Marke hat den Ignis 2024 aus Deutschland abgemeldet. Mit dem neuen Elektromodell kehrt die japanische Marke zurück. Die Strategie konzentriert sich auf praktische Lösungen. Der Fokus liegt auf Effizienz und Zugänglichkeit.