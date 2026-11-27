Suzuki GSX-8RR: Custom-Umbau im Langstrecken-Look der 80er-Jahre
Die Suzuki GSX-8RR von Haxch Moto bringt den Look der 80er zurück und orientiert sich am Design der Langstrecken-Weltmeistermaschine von 1983
Die Suzuki GSX-8RR von Haxch Moto bringt den Look der 80er zurück und orientiert sich am Design der Langstrecken-Weltmeistermaschine von 1983GSX-8RR weckt mit ihrer gelb-weißen Lackierung und der ausladenden Rennverkleidung Erinnerungen an die Langstrecken-Rennen vor vier Jahrzehnten.
Zahlreiche Carbon-Elemente und zwei markante Rundscheinwerfer prägen das äußere Erscheinungsbild der Maschine. Damit wirkt das Modell optisch wie ein direkter Rückkehrer aus dem Fahrerlager der frühen 1980er-Jahre. Tatsächlich steckt darunter eines der modernsten Motorräder im aktuellen Suzuki-Programm. Und das Beste: Es soll nicht bei diesem einen Exemplar bleiben.
Verantwortlich für den außergewöhnlichen Umbau ist der britische Custom-Spezialist Haxch Moto. Dessen Gründer Marc Bell hat sich die noch recht junge Suzuki-8TT vorgenommen und ihr eine gehörige Portion Rennsportgeschichte verpasst. Das Ergebnis feierte auf der Motorcycle Live in Birmingham seine Publikumspremiere und trägt nun den Namen GSX-8RR. Die Grundlage passt durchaus.
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