Der SV Babelsberg 03 hat mit dem Fußball-Landesverband Brandenburg einen Vergleich erreicht, der die Strafe auf 28.000 Euro senkt und die Bewährungszeit für den Pokalauftritt beendet.

Der SV Babelsberg 03 aus der Regionalliga Nordost hat ein abgerundetes Ergebnis seines langwierigen Rechtsstreits gegen den Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) erreicht. Im November 2024 hat das Landgericht Cottbus die Parteien in einem Vergleich verpflichtet, wodurch die ursprünglich verhängte Geldstrafe von rund 34.000 Euro auf 28.000 Euro gesenkt wird. Gleichzeitig wird die Bewährungszeit für einen möglichen Ausschluss vor dem Brandenburgischen Landespokal aufgehoben.

Entstehung des Konflikts - Das Spiel gegen Energie Cottbus

Der Ursprung des Rechtsstreits lässt sich bis zum Spiel im September 2024 zurückverfolgen. Das SV Babelsberg 03 verlor das Ligaspiel mit 2:3 gegen den FC Energie Cottbus im Brandenburgischen Landespokal. Während des Spiels kam es zu einer Reihe von Vorkommnissen, die unter anderem an den Einsatz von Pyrotechnik und an Auseinandersetzungen in den Tribünen, hingehingen. Berichte zufolge wurde sogar die Ehefrau eines Cottbuser Spielers körperlich angegriffen. Diese Ereignisse führten zu einer Untersuchung durch den FLB, der dem SV Babelsberg eine Geldstrafe von rund 34.000 Euro auferlegte und die Teilnahme des Klubs am Landespokals bis 2027 unter Bewährung festlegte.

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Rechtsstreit beim Landgericht - Von der Klage zum Vergleich

Im November 2024 reichte der SV Babelsberg 03 Klage beim Landgericht Cottbus ein, die während der Verhandlungen zu einem Vergleich führte. Nach dem Urteil des Sportgerichts des FLB wurde die Franchise betroffene Geldstrafe in eine geringere Summe von 28.000 Euro reduziert. Die abgelaufene Bewährungszeit, die sonst bis zum 30 Juni 2027 gelaufen wäre, löst sich gegen Ende des rechtsgeleiteten Verfahrens auf. Darüber hinaus verpflichtet sich der Verein zur Zahlung von 4.000 Euro für Präventionsmaßnahmen, die vor dem Sportsportverband Brandenburg als Teil der Strafe verwendet werden sollen.

Reaktionen der Beteiligten - Meinungen und Positionen

Der SV Babelsberg 03 betonte in einer Aussage, dass der Vergleich den zwei­jährigen Rechtsstreit einvernehmlich beendet und keine weiteren Erklärungen nach dem Vergleich bekanntgegeben werden. Der Romanisch mit dem FLB steht auf die Idee, dass die Präventionsmaßnahmen dazu beitragen sollen, die Kommunikationsspannung zwischen den beiden Klubs zu reduzieren und wieder einen sicheren Wettbewerbsrahmen für alle Beteiligten zu schaffen. Der Verband betonte überdies, dass er an einer gerechten und transparenten Lösung bestrebt sei, die sowohl die Club‑Sicherheit als auch die sportliche Integrität unterstützt.

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Auswirkungen - Konsequenzen für den SV Babelsberg 03 und den Pokal

Durch den Vergleich kann der SV Babelsberg 03 künftig ohne Einschränkungen am Brandenburgischen Landespokal teilnehmen. Die abgesenkte Geldstrafe bedeutet für den Club eine erhebliche finanzielle Erleichterung. Simultane mit dem Vergleich, der den Rückgang der Belastung steigender Klausel mit strafrechtische Vorgaben. Der Verein wird somit gleichzeitig bei der Verteilung der Einnahmen unterstützt, eine erweiterte Spielzeit und Berechtigung für einen Abschluss.

Ausblick - Was liegt nun nach dem Vergleich an

Mit dem abgerundeten Vergleich und der Beendigung der Bewährungszeit sucht der SV Babelsberg 03 nach einer langfristigen Strategie, um die Einhaltung von Sicherheitsprotokollen im Stadion zu erhöhen. Der FLB weist in diesem Zusammenhang die Einführung von präventiven Programmen an, um zukünftigen Auseinandersetzungen vorzubeugen, und prüft daher an einem Rahmenverfahren hinsichtlich Firewall und verhaltens- und Kombination Technik. Beide Clubs und die behördlichen Institutionen outline den nächsten Monat alle entsprechendihn verfragbar bald Prozedur.