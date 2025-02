SV Borussia Emsdetten besiegt SG Bockum-Hövel in einem engen Match

Das Duell der Westfalenliga Herren Staffel 1 zwischen der SG Bockum-Hövel und dem SV Borussia Emsdetten endete mit einem knappen 1:0 Sieg für die Gäste. Noah-Jacob Afiemo erzielte das entscheidende Tor in der Schlussphase.

Die Fussballteams der SG Bockum-Hövel und des SV Borussia Emsdetten lieferten sich am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 15:30 Uhr in der Sport anlage SG Bockum-Hövel (Adolf-Brühl-Stadion) Kunst, ein spannendes Duell in der Westfalenliga Herren Staffel 1, Spieltag 17. Vor 243 Zuschauern erhielten die Fans ein von beiden Teams in der ersten Halbzeit eher unspektakuläres Spiel. Es gelang keiner Mannschaft, die Führung zu übernehmen, und die Teams gingen mit einem 0:0 in die Pause.

Auch die zweite Halbzeit verlief zunächst ohne Torerfolge. Die Spieler beider Mannschaften kämpften hart um jeden Ball, doch die Spannungskurve blieb zunächst im Tiefpunkt. In den letzten Minuten des Spiels kam dann jedoch die Spannung zum Kochen. Sieben Minuten vor Schluss erzielte Noah-Jacob Afiemo für den SV Borussia Emsdetten das entscheidende 1:0. Bis zum Schlusspfiff konnten die Emsdettener den Vorsprung erfolgreich verteidigen. Obwohl die SG Bockum-Hövel in der Schlussphase noch mit zwei Einwechslungen versuchte, die Partie zu drehen, reichte es nicht für den Ausgleich. Der SV Borussia Emsdetten konnte somit mit einem knappen 1:0 Sieg die vier Punkte aus dem Spiel mitnehmen und Platz fünf in der Tabelle halten. Die Aufstellungen beider Mannschaften, die Informationen zum Schiedsrichterteam sowie weitere Details zum Spiel ergeben sich aus den DFB-Daten, auf denen dieser Bericht basiert.





Fußball Westfalenliga SG Bockum-Hövel SV Borussia Emsdetten Spielbericht

