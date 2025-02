SV Borussia Emsdetten gewinnt knapp gegen SG Bockum-Hövel

Die SV Borussia Emsdetten besiegte die SG Bockum-Hövel in a torarmes Spiel mit 1:0. Noah-Jacob Afiemo erzielte in der 83. Minute das entscheidende Tor für die Gäste.

Die SG Bockum-Hövel und die SV Borussia Emsdetten lieferten sich in der Hammer Sport anlage SG Bockum-Hövel (Adolf-Brühl-Stadion) Kunst am Sonntag ein torarmes Duell vor 243 Zuschauern. Das Spiel startete langsam und die erste Halbzeit verging torlos. Beide Teams zeigten in der zweiten Halbzeit keine klaren Torgelegenheiten und es schien, als würde das Spiel unentschieden enden. Doch in der 83. Minute traf Noah-Jacob Afiemo für die SV Borussia Emsdetten und brachte die Gäste in Führung.

In den letzten Minuten beider Teams wechselten die Trainer, doch es kam zu keinen weiteren Toren. Die SV Borussia Emsdetten gewann das Spiel mit 1:0 und sicherte sich damit den fünften Platz in der Westfalenliga Herren Staffel 1.





Fußball Westfalenliga SG Bockum-Hövel SV Borussia Emsdetten Noah-Jacob Afiemo

