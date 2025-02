SV Elversberg feierte ersten Heimsieg 2025 gegen Fürth

Die SV Elversberg hat im neuen Kalenderjahr erstmals vor heimischem Publikum einen Sieg eingefahren. Gegen den 1. FC Fürth setzten sich die Saarländer mit 2:0 durch. Die Elversberger Offensivspieler waren im ersten Durchgang tonangebend und schossen die beiden Tore vor der Pause.

Die SV Elversberg hat im neuen Kalenderjahr erstmals vor heimischem Publikum einen Dreier geholt. Beim 2:0 gegen Fürth erzielten die Saarländer die Tore schon vor der Pause. Beide Teams gingen mit einem Sieg im Rücken in die Begegnung. Dementsprechend gab es nicht viele Wechsel. Während Elversbergs Trainer Horst Steffen auf dieselbe Elf wie beim Zunächst stand jedoch nicht der Rückkehrer im Mittelpunkt, sondern die Elversberger Offensivspieler.

Zimmerschied durfte ohne Gegenwehr zur linken Fünferkante laufen und legte anschließend auf Torschütze Asllani quer (6.). Der Torjäger tauchte wenig später noch ein weiteres Mal vor Noll auf, doch diesmal entschied der Schlussmann das Duell der Hoffenheim-Leihgaben für sich (14.). Während die Saarländer also gleich in der Anfangsviertelstunde zwei Großchancen verzeichneten, näherte sich das Kleeblatt nur durch zwei Distanzschüsse Consbruchs an (2., 8.). Dies spiegelte ein wenig den gesamten ersten Durchgang wider: Zum einen standen die Gastgeber auf dem enorm löchrigen Rasen an der Kaiserlinde durch ihre aufmerksame und griffige Defensivarbeit (62 Prozent gewonnene Zweikämpfe) sicherer als Fürth, zum anderen waren sie in ihren Offensivaktionen zielstrebiger. So ließ Damar das 2:0 liegen (25.), nachdem Hrgota auf der Gegenseite zu lange gebraucht hatte (20.).Das 2:0 war dadurch aber nur aufgeschoben: In der Nachspielzeit traf Sickinger durchaus sehenswert aus der Distanz per Volleyschuss (45.+1). Auf das 0:2 reagierten die Kleeblätter nach der Pause und wurden aktiver. Allerdings agierten sie weiter unglücklich: Entweder waren die Pässe im letzten Drittel zu unpräzise, wie bei Srbeny (47.), oder die richtigen Momente für die Abschlüsse wurden verpasst - unter anderem ließ sich Hrgota wieder zu viel Zeit (52.).Die etwas druckvollere Phase endete rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff schon wieder - auch, weil die SVE wieder mehr Zugriff bekam. Im weiten Verlauf hatten daher sogar die abgeklärten Saarländer die besseren Möglichkeiten. Die beste vergab Zimmerschied - er scheiterte an Noll - , sodass es beim 2:0 blieb (69.). Ein wenig getrübt wurde die Freude der Hausherren über den ersten Heimsieg 2025 noch bei der letzten Aktion des Spiels, als Schiedsrichter Patrick Schwengers Petkov wegen Spielverzögerung - er bugsierte einen zweiten Ball bei einem Fürther Einwurf aufs Feld - Gelb-Rot zeigte. Für Elversberg geht es am Samstag mit dem Gastspiel in Ulm weiter (13 Uhr). Fürth, das nach zwei Siegen einen Dämpfer hinnehmen musste, empfängt einen Tag später Braunschweig (13.30 Uhr





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SV Elversberg 1. FC Fürth 3. Liga Fußball Heimsieg Ergebnisse Spielbericht

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mit 109 Km/h: 20-Meter-Volley lässt Fürth verzweifelnDie Highlights der Zweitliga-Partie SV Elversberg gegen SpVgg Greuther Fürth im VIDEO.

Weiterlesen »

Elversberg: Wirkt der 'Stimmungserheller' gegen Fürth nach?In Darmstadt hat die SV Elversberg den Bock im Jahr 2025 im vierten Anlauf umgestoßen. Nun soll gegen die SpVgg Greuther Fürth auch der erste Heimsieg her.

Weiterlesen »

Elversberg besiegt Fürth klarDer SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 besiegt. Fisnik Asllani und Carlo Sickinger sorgten für die Tore des Heimteams.

Weiterlesen »

Fürth kassiert 0:2-Niederlage bei ElversbergDer Aufwärtstrend der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga ist nach zwei Siegen bereits wieder vorbei. Die Franken unterlagen beim SV Elversberg mit 0:2 (0:2).

Weiterlesen »

2:0 gegen Fürth: SVE feiert ersten Heimsieg 2025Spielbericht zum Spiel SV Elversberg - SpVgg Greuther Fürth

Weiterlesen »

SpVgg Greuther Fürth 1:0 | 22. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel SV Elversberg - SpVgg Greuther Fürth

Weiterlesen »