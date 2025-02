SV Rödinghausen besiegt 1. FC Bocholt klar in der Regionalliga West

Der SV Rödinghausen gewann sein Regionalliga-West Spiel gegen den 1. FC Bocholt mit 2:0. Simon Engelmann und Ansgar Kuhlmann erzielten die Treffer für die Gäste.

1. FC Bocholt gegen den SV Rödinghausen, ein Regionalliga-West Spiel, endete mit 0:2 für die Gäste. Das Spiel fand am 15. Februar 2025 um 14:00 Uhr im Stadion von Bocholt statt und wurde von 1.510 Zuschauern verfolgt. Die erste Halbzeit verlief torlos, aber nach der Pause erzielte Simon Engelmann für den SV Rödinghausen in der 53. Minute das erste Tor. In der Nachspielzeit erhöhte Ansgar Kuhlmann auf 2:0 für die Rödinghauser (95.).

Während des Spiels wurden insgesamt mehrere gelbe Karten an Spieler beider Mannschaften verteilt. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Florian Visse geleitet, unterstützt von Assistenten Timo Ebbing und Stefan Tendyck. Die Aufstellungen beider Teams sind im vollständigen Bericht aufgeführt.





Fußball Regionalliga West

