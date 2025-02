SV Rödinghausen empfängt SC Verl im Westfalenpokal

Der Regionalligist SV Rödinghausen trifft im Viertelfinale des Fußball-Westfalenpokals auf den Drittligisten SC Verl. Das Spiel findet am Mittwoch im Häcker Wiehenstadion statt. Der SVR hofft auf eine Überraschung, während Verl als klarer Favorit gilt.

Mittwoch ist ein großer Tag für den Regionalligisten SV Rödinghausen. Dann trifft die Wiehenelf im Fußball - Westfalenpokal auf den Drittligisten SC Verl. Anstoß im Häcker Wiehenstadion ist um 19 Uhr. Für den SVR ist es die große Chance, sich für das Halbfinale des Pokals zu qualifizieren. \\\SV Rödinghausens Geschäftsführer Alexander Müller ist sich der Herausforderung bewusst: „Natürlich ist diese Partie etwas besonderes. Wir kennen Verl noch aus früheren Jahren.

Das ist ein sehr sympathischer Klub, bei dem richtig gute Arbeit geleistet wurde. Jetzt sind sie sogar im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Da kann man nur alle Hüte ziehen. Wir wissen natürlich, wie stark Verl ist und dass sie klarer Favorit sind. Aber es gibt nur dieses eine Spiel, um weiterzukommen, und wir treten zu Hause an, da haben wir sicher auch eine Chance. Welche Überraschungen im Pokal möglich sind, musste ja zuletzt erst der große FC Liverpool beim Zweitliga-Schlusslicht in England erleben. Wir werden alles versuchen und es kann alles passieren“, sagt Müller. \\\Der SVR erwartet zwischen 800 und 900 Zuschauer. „Wir freuen uns über jeden Zuschauenden aus beiden Lagern. So ein KO-Spiel unter Flutlicht ist doch immer wieder eine tolle Sache“, erklärt Müller. Ansonsten ist der Ablauf wie bei einem normalen Heimspiel. \\\Besonders wichtig ist es für den SVR, die Offensive wieder auf Touren zu bringen. In den letzten drei Spielen blieb die Defensive ohne Gegentor, die Offensivleistung war aber nicht so zufriedenstellend. „Da müssen wir den altbekannten Bock jetzt auch mal wieder umstoßen“, fordert Müller mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor. \\\Positive Nachrichten gibt es auch: Marco Hober verlängerte seinen Vertrag mit dem SVR. Der 29-jährige Mittelfeld-Allrounder bleibt bis zum 30. Juni 2026 im Trikot der Wiehenelf. „Er ist eine sehr wichtige Säule unserer Mannschaft, was er auch in dieser Saison wieder unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, dass ,Hobi’ mindestens ein weiteres Jahr bei uns ist“, so Alexander Müller.





