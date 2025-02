SV Waldhof setzt furios mit 5:0-Sieg gegen Hansa Rostock Ausrufezeichen

Der SV Waldhof Mannheim hat es mit einem 5:0-Sieg gegen den FC Hansa Rostock in der 3. Liga geschafft. Die Hausherren nutzten die Fehler der Gäste eiskalt aus und zeigten eine starke Leistung.

Der SV Waldhof Mannheim hat im Kampf um den Klassenerhalt ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und den FC Hansa Rostock mit einem eindrucksvollen 5:0- Sieg nach Hause geschickt. Die Gastgeber erwischten einen furiosen Start und nutzten die Fahrlässigkeit der Gäste eiskalt aus. Nach dem 7., 12. und 24. Minute, jeweils nach einem Ballverlust der Kogge, erzielten Lohkemper, Becker und Ferati die Tore für die Hausherren.

Hansa-Trainer Daniel Brinkmann reagierte mit einer ungewöhnlichen Maßnahme und brachte in der 42. Minute gleich drei Spieler ein, darunter auch den Stürmer Haugen. Doch auch diese Wechsel konnten die Zwickmühle nicht brechen.Obwohl die Gäste im zweiten Durchgang etwas aktiver spielten, konnten sie nicht mehr zurück in das Spiel. Der SV Waldhof kontrollierte die Partie sicher, setzte zwar selten Nadelstiche nach vorne, aber die Defensivreihe hielt stand. Bitter für die Hausherren: Der Unterschiedsspieler Ferati musste nach einer Stunde Spielzeit verletzt vom Platz. Die beste Chance für die Gäste hatte Fröling mit einem Drehschuss, der aber von Bartels pariert wurde. In der 74. Minute parierte Bartels dann auch noch einen Foulelfmeter von Haugen, der Naderi zugesprochen worden war.Sechs Minuten später erhöhte Rieckmann nach einem Feins-Eck zum 4:0. Und noch ein Joker traf für die jubelnden Waldhof-Fans: Hoffmann nutzte einen Abstauber nach einem parierten Schuss zum 5:0. Mannheim ist am Sonntag zu Gast beim sich im Aufwind befindlichen VfL Osnabrück, den Ex-Waldhof-Coach Marco Antwerpen aus der Krise geführt hat. Tags zuvor empfangen die Rostocker im NOFV-Prestigeduell Dynamo Dresden





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SV Waldhof FC Hansa Rostock 3. Liga Sieg Ergebnis Fußball Sportnews

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Waldhof Mannheim siegt klar gegen Hansa RostockDer SV Waldhof Mannheim hat sich mit einem 5:0-Sieg gegen Hansa Rostock im Abstiegskampf der 3. Liga deutliche Hoffnungen auf den Aufstieg gemacht. Das Team von Trainer Bernhard Trares zeigte eine überragende Leistung und holte sich den ersten Sieg seit dem 24. November 2024.

Weiterlesen »

Hansa Rostock kassiert bei Waldhof Mannheim historische 0:5-KlatscheDrittligist Hansa Rostock erlebt ein echtes Horror-Spiel! Beim kriselnden Waldhof Mannheim kassiert der FCH gleich fünf Treffer und geht mit 0:5 unter.

Weiterlesen »

Hansa Rostock verpasst Sieg gegen Viktoria KölnDer FC Hansa Rostock hat es am Sonntag verpasst, weiter an die Spitze in der 3. Liga heranzurücken. Die Mecklenburger kamen im Verfolgerduell gegen Viktoria Köln trotz eines dominanten Beginns nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Weiterlesen »

Hansa Rostock startet in die Rückrunde mit einem klaren SiegHansa Rostock hat den Rückrundenauftakt mit einem 3:0-Sieg gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart erfolgreich gestaltet. Sigurd Haugen war mit zwei Toren der Matchwinner.

Weiterlesen »

Hansa Rostock siegt klar gegen VfB Stuttgart II zum RückrundenstartHansa Rostock hat die Rückrunde der 3. Fußball-Liga mit einem klaren 3:0-Sieg gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart eröffnet. Sigurd Haugen war mit zwei Treffern der Matchwinner. Trainer Daniel Brinkmann zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Weiterlesen »

Hansa Rostock gegen Wiesbaden ohne Kapitän Franz PfanneHansa muss ohne Kapitän gegen Wehen Wiesbaden auskommen. Geht dies Heimserie weiter?

Weiterlesen »