SV Werder Bremen: Senne Lynen droht Position auf der Sechs zu verlieren

Senne Lynen könnte nach schwacher Leistung seine Stammrolle an Youri Regeer abgeben. Chukis Abwesenheit und Lynens Verletzungspause erschweren die Situation.

Senne Lynen läuft bei SV Werder Bremen Gefahr, seinen Stammplatz im defensiven Mittelfeld an seinen Mitstreiter Youri Regeer zu verlieren. Die aktuelle Leistungsentwicklung in der Bundesliga zwingt Trainer Ole Werner Thioune zu einer möglichen Umstellung, da der 27-jährige Belgier nach seiner Verletzungspause noch nicht sein gewohntes Niveau erreicht hat. Dies geht aus den Analysen zum jüngsten Spiel gegen den VfB Stuttgart hervor.

Deutliche Schwächen bei Lynens Comeback

Die Situation verschärfte sich deutlich, als Youri Regeer in der 51. Minute eine große Chance zum Ausgleich nutzte. Nach einem herausragenden Pass von Niclas Füllkrug war Regeer frei vor Torhüter Dennis Seimen, scheiterte jedoch. Dieses aggressive Agieren des torungefährlichen Sechser, dessen letzter Ligatreffer im April 2025 datierte, war ungewöhnlich. Normalerweise überlässt Lynen dieses Spiel den offensiven Partnern, doch seine aktuelle Form lässt dies nicht mehr zu.

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Die Abwesenheit von Chuki in der Startelf war der eigentliche Auslöser für das taktische Umdenken. Der 22-jährige Spanier war unter der Woche erkrankt und konnte daher nicht ins Team zurückkehren. Ohne die kreative Kraft des Spaniers litt das Bremer Spiel vor der Halbzeitpause sichtbar. Thioune räumte ein, dass Senne Lynen zwar von Chukis Nicht-100-Prozent-Form profitierte, jedoch die drei Monate Abwesenheit aufgrund von Verletzungen noch spürbar sind.

Verletzungsgeschichte erschwert Rückkehr

Senne Lynen zeigte bei seinem Startelf-Comeback einen durchwachsenen Auftritt, der auf eine lange Leidensgeschichte hinweist. Der 27-Jährige wurde in den vergangenen Monaten immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Insbesondere die Spieltage zwei bis sieben verpasste er komplett, was seine Fitness und Spielrhythmus massiv beeinträchtigte. Obwohl Thioune betonte, dass Lynen defensiv viel Struktur gibt, fehlen ihm die entscheidenden Elemente für eine uneingeschränkte Führung der Sechs.

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Thioune erklärte offen, dass Lynen die Absicherung reguliert, wodurch andere Spieler in offensivere Positionen drängen müssen. Dies überfordert aktuell die Mannschaft, da die Spieler wie Regeer diese Aufgabe noch nicht als Kernkompetenz beherrschen. Die defensive Stabilität ist vorhanden, doch das offensive Spiel leidet unter der fehlenden Kreativität, die normalerweise von der Sechs oder dem zentralen Mittelfeld ausgeht.

Komplizierte Situation für Lynen

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Chuki nach der Länderspielpause gegen den HSV am 22.11. wieder startet. Dies könnte schwerwiegende Folgen für Senne Lynen haben, der sonst eigentlich immer gesetzt war. Bis zum Spiel gegen Stuttgart vertrat Regeer den lange verletzten Lynen hervorragend und war auf der Sechs gesetzt. Jetzt könnte Regeer zumindest für die kommenden Spiele die Rolle übernehmen, solange Lynen sein altes Level noch nicht erreicht hat.

Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind weitreichend. Wenn Chuki zurückkehrt, muss das Team entscheiden, wer die Rolle auf der Sechs einnimmt. Regeer hat bewiesen, dass er offensiv gefährlicher sein kann, als es seine Statistik nahelegt. Lynen steht nun unter Druck, seine Form schnell zu stabilisieren, um seinen Platz im Kader von SV Werder Bremen nicht an einen konkurrierenden Mitspieler abzugeben.