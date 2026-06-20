Der SV Werder Bremen und der Rechtsverteidiger Mitchell Weiser haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Weiser wird nun einen leistungsabhängigen Einjahresvertrag ohne Option unterschreiben und bei der ersten Einheit der neuen Saison auf dem Trainingsplatz mitmischen.

Die Verhandlungen zwischen dem SV Werder Bremen und dem Rechtsverteidiger Mitchell Weiser haben sich endlich positiv entwickelt. Nach monatelangen Verhandlungen gab der Verein am Samstagvormittag die Verlängerung des Vertrags mit Weiser bekannt.

Der 32-jährige Spieler, der in der vergangenen Saison aufgrund einer Knieverletzung kein einziges Spiel bestreiten konnte, wird nun einen leistungsabhängigen Einjahresvertrag ohne Option unterschreiben. Weiser ist seit 2021 Bremer und wird bei der ersten Einheit der neuen Saison auf dem Trainingsplatz mitmischen. Der Trainer des SV Werder Bremen ist optimistisch, dass Weiser nach seiner Verletzung topfit zurückkommen wird und seine fußballerische Qualität der Mannschaft guttun wird.

Weiser selbst ist auch sehr erfreut über die Verlängerung und kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und erfolgreich Fußball zu spielen. Er wird alles dafür tun, dass die Mannschaft schöne und erfolgreiche Spiele abrunden kann





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