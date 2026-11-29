Sven Bender unterstützt Jürgen Klopp als Co-Trainer im DFB-Team. Nach seinem Rücktritt bei Unterhaching bringt er Erfahrung aus Dortmund und Liverpool ein.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Personalie für das Co-Trainer-Staffel um Jürgen Klopp deutlich gemacht. Der ehemalige Profifußballer Sven Bender hat offiziell den Posten als Co-Trainer der A-Nationalmannschaft übernommen. Er unterstützt dabei den Hauptverantwortlichen, der seit Mitte August das Amt des Bundestrainers ausübt. Dieser Vorgang markiert eine wichtige Neustrukturierung im Trainerstab nach den jüngsten sportlichen Veränderungen.

Personalien und der Wechsel zur DFB-Auswahl

Jürgen Klopp hat mit der Übernahme der Verantwortung für das Team auch sein gesamtes gewohntes Assistententeam nach Deutschland geholt. Zu den drei Co-Trainer-Personen, die direkt mit nach Berlin und in die Stabsarbeit kamen, gehören neben Sven Bender auch Peter Krawietz und Pepijn Lijnders. Diese Kombination soll dem Kader neue Impulse verleihen und die taktische Ausrichtung festigen. Die Entscheidung fiel nach der Trennung von Julian Nagelsmann, dessen Amtszeit mit dem Aus im Achtelfinale der Weltmeisterschaft endete. Das Spiel gegen Paraguay ging nach Elfmeterschießen mit 4:5 verloren, was den Weg für Klopp ebnete.

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Sven Benders Weg zurück an die Seitenlinie

Die Rückkehr Sven Benders in den Trainerbereich erfolgte unerwartet schnell und überraschend für alle Beteiligten. Bis zum Sommer war er noch als Trainer beim Regionalligisten Unterhaching tätig. Dort trat er im Juli überraschend von seinem Amt zurück, um einen neuen Karriereweg zu beschreiten. In einem Interview mit DAZN erklärte Bender, dass sich im Sommer plötzlich etwas anderes ergeben habe, was zu seinem Entschluss führte, den bisherigen Weg nicht fortzusetzen. Er betonte, dass der Ruf von Jürgen Klopp für ihn eine sehr attraktive Perspektive darstellte und er die neue Aufbruchstimmung im Team stark unterstützen möchte.

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Erfahrungen aus Dortmund und Liverpool nutzen

Bender blickt auf eine lange historische Verbindung zu Jürgen Klopp zurück, da er zwischen 2009 und 2015 unter dessen Aufsicht als Spieler agierte. Für den 37-Jährigen ist es nun eine besondere und etwas humorvolle Situation, den Coach nicht mehr als Trainer auf der Bank sitzen zu sehen, der ihn für ein Spiel aufstellt, sondern als ebenbürtigen Partner an seiner Seite. Er nutzt diese Chance, um tiefere Einblicke in die methodische Arbeit von Klopp zu gewinnen, die dieser bereits in der Vergangenheit in Dortmund und Liverpool erfolgreich demonstrierte. Die Möglichkeit, diese Entwicklung hautnah für die deutsche Nationalmannschaft mitzugestalten, bewertet Bender als genial und maximal interessant für seine eigene professionelle Entwicklung.

Erster Erfolg unter der neuen Führung

Das neue Trainergespann konnte bereits in kurzer Zeit einen ersten großen sportlichen Erfolg verbuchen. Im November führte Deutschland den Tabellenersten-Rang in der Gruppe an und qualifizierte sich souverän für das Viertelfinale der Nations League. Der entscheidende Faktor war ein deutlicher 5:0-Sieg im Kräftemessen gegen die Niederlande. Dieser klare Sieg unterstreicht die effektive Zusammenarbeit zwischen dem Cheftrainer und seinem erweiterten Stab, zu dem nun auch die neue Präsenz von Sven Bender zählt. Die Mannschaft zeigt sich stabil und bereit, die hohen Anforderungen im internationalen Wettbewerb zu meistern.