Sven Hannawald: Der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewann

Sven Hannawald, ein ehemaliger Skispringer aus Deutschland, ist bekannt geworden, als er den Gesamtsieg bei der Vierschanzen-Tournee 2001/02 gewann. Er ist der erste Skispringer, der bei der Tournee alle vier Springen gewann. Hannawald hat auch einen Weltcupsieg in Österreich gefeiert und insgesamt 330 000 Euro von Sponsoren und Verbänden erhalten.

Einsam sitzt Sven Hannawald oben auf dem Balken der Paul-Außenleitner-Schanze in Bischofshofen und wartet auf das Startsignal von Bundestrainer Reinhard Heß. Unter ihm das Getöse von 30 000 Zuschauern und ein Meer von deutschen Fahnen.

An den TV-Geräten zu Hause fiebern 14,89 Millionen Zuschauer mit. Den Gesamtsieg bei der Vierschanzen-Tournee 2001/02 hat der damals 27-Jährige nach den drei Tageserfolgen zuvor in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck mit 30 Metern Vorsprung auf den Finnen Matti Hautamaeki sicher. Doch es geht um mehr – um ein Stück Sportgeschichte. Hannawald kann der erste Skispringer werden, der bei der Tournee alle vier Springen gewinnt.

Das hat es in 50 Jahren Tournee noch nie gegeben.

"Mir war in dem Augenblick alles egal", erinnert sich Hannawald. "Ich wollte nur, dass es vorbei ist. Der Druck war so unfassbar groß. Und ich wollte nicht mehr auf Schritt und Tritt verfolgt werden.

Sobald ich aus dem Hotelzimmer kam, hörte ich nur noch klick-klick-klick. Diese Dauerbeobachtung hat mich echt fertiggemacht.

" Zwölf Sekunden später – sechs Sekunden in der Anfahrt, sechs Sekunden in der Luft – ist der historische Triumph perfekt. Hannawald springt 131,5 Meter weit und in die Ewigkeit. Umgerechnet 1,5 Meter liegt er vor Hautamaeki, schafft damit den Sieg in Bischofshofen und den Tournee-Grand-Slam. Vier Jahre zuvor stand der Japaner Kazuyoshi Funaki dicht vor dem Vierfach-Sieg.

Doch beim Abschluss-Springen in Bischofshofen gewinnt – Sven Hannawald. Er feiert in Österreich seinen ersten Weltcupsieg.

"Es ist schon verrückt, wie die Dinge manchmal spielen", sagt Hannawald. "Irgendwie war es eine Fügung, dass ich als Erster diesen Vierfach-Sieg schaffen sollte. " Im Auslauf fällt die ganze Anspannung von ihm ab. Hannawald hüpft ein paar Mal auf der Stelle hoch, schnallt seine Skier ab und gleitet auf dem Bauch über den Schnee.

Seine Eltern Andreas und Regina sowie seine Schwester Jeanette fallen ihm um den Hals. Bundestrainer Heß eilt vom Sprungturm hinunter und zieht symbolisch seine Kappe vor Hannawald. Dann tragen Heß und Heimtrainer Wolfgang Steiert Hannawald auf Schultern durch das Skisprungstadion. Bilder, die um die Welt gehen.

Auch finanziell lohnt sich der historische Triumph im Jahr 2002. Insgesamt 330 000 Euro bekommt Hannawald vom Tournee-Veranstalter, Verbänden und Sponsoren.

"In Oberstdorf habe ich noch D-Mark bekommen, ab Garmisch Euro. Ich dachte erst, die hauen mich übers Ohr", sagt er mit einem Lachen. Foto: picture-alliance/Lacy Perenyi Der Weg in die Geschichtsbücher beginnt mit seiner Geburt am 9. November 1974 im Krankenhaus Erla­brunn im Erzgebirge – wo auch schon der viermalige Tourneesieger Jens Weißflog das Licht der Welt erblickte und später der Weltcupsieger Richard Freitag.

"Dort scheinen sie ein gutes Skisprung-Karma zu haben", sagt Hannawald. Er wächst im sächsischen Johanngeorgenstadt, wegen des strengen Winters auch "Johannsibirsk" genannt, auf. Erst soll er Nordischer Kombinierer werden, doch Hannawald sträubt sich.

"Ich habe im Fernsehen gesehen, dass es Menschen gibt, die auf Schanzen 180 Meter fliegen", sagt er. "Das fand ich faszinierend. In der Kombination aber gab es nur 90-Meter-Schanzen. Das war der Hauptgrund, warum ich kein Kombinierer werden wollte.

" Mit 12 kommt er auf die Kinder- und Jugendsportschule (KJS) Klingenthal. "Unter der Woche war ich von meinen Eltern getrennt, ich hatte großes Heimweh. Aber der Traum vom Skifliegen und der Vierschanzen-Tournee war größer, das hat mich über Wasser gehalten.

" Sein erster Berufswunsch ist Lkw-Fahrer. "Weil man so ins Ausland durfte. Mein Onkel Sepp war auch Lkw-Fahrer, fuhr nach Italien oder Spanien, da­rum habe ich ihn beneidet. Nach dem Mauerfall hatte sich das aber schnell erledigt.

" Einen Tag nach dem Mauerfall am 9. November 1989, Svens 15. Geburtstag, zieht sein Vater in den Westen nach Burgau im schwäbischen Landkreis Günzburg, wo Verwandte leben. Im August 1990 folgen Hannawalds Mutter und Schwester dem Vater.

Sven bleibt zunächst im Osten, weil er seine Sportausbildung fortführen und die Realschule mit der Mittleren Reife abschließen will. Tante Monika und ihre Familie ziehen zu ihm in die Wohnung und kümmern sich um ihn. 1991 zieht es auch ihn in den Westen, er kommt auf das Ski-Internat Furtwangen im Schwarzwald. Anfangs muss er sich Ossi-Witze anhören wie: "Was ist die Lieblingssportart der Ossis? Bobfahren.

Links eine Mauer, rechts eine Mauer, und es geht immer bergab.

" Oder Hannawalds Lieblingswitz: "Kommt ein Mann zur Tankstelle und sagt: ,Ich hätte gern zwei Scheibenwischblätter für meinen Trabi. ‘ Darauf schaut sich der Tankwart den Trabi an und sagt: ,Das ist ein fairer Tausch …‘" Doch Hannawald findet einen Freund, den Langläufer Christian Schnabel, der ihn unter seine Fittiche nimmt. Im Schwarzwald lernt Hannawald auch Martin Schmitt kennen. Beide freunden sich an und ziehen zusammen um die Häuser





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