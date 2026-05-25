Sven Mislintat, once celebrated as the "Diamonds Eye" for his transfer successes at Borussia Dortmund, has been struggling since leaving the club in 2017. He has faced problems with his superiors at various clubs, including Arsenal, VfB Stuttgart, Ajax Amsterdam, and Borussia Dortmund. His lack of team leadership and poor decision-making have been criticized by players and colleagues. Despite being hired as a coach in Düsseldorf, he was unable to turn around Fortuna Düsseldorf.

wurde Sven Mislintat einst als "Diamanten-Auge" gefeiert – wegen seiner Transfererfolge in elf Jahren Dortmund als Scout. Seit er aber 2017 den BVB verließ, läuft es nicht mehr für ihn.

Nach nur fünf Monaten! Geplant war, dass der gebürtige Dortmunder Fortuna wieder hochbringen sollte. Doch wie schon bei seinen vorangegangenen Stationen gab es Probleme mit seinen Vorgesetzten, die jetzt die Reißleine ziehen. In London bei Arsenal war er 13 Monate (2017-2019).

In den dreieinhalb Jahren beim VfB Stuttgart (2019–2022), den nur vier Monaten bei Ajax Amsterdam (2023) und dann noch einmal neun Monaten als Technischer Direktor (2004/5) beim BVB gab es ähnliche Probleme. Mislintat eckte in allen Klubs an. Ex-Stuttgart-Boss Thomas Hitzlsperger (44) brachte es einst auf den Punkt: "Hartnäckig und stur!

" Auch in Düsseldorf in derbeschwerten sich Spieler wie Kapitän Florian Kastenmeier (28) und Mitarbeiter über seine mangelnde Teamfähigkeit bei den Bossen über ihn. Und: Mislintat lag schon beim VfB mit seinen Trainerentscheidungen daneben. Viel zu lange hielt er an Pellegrino Matarazzo (48) fest. In Düsseldorf an Markus Anfang (51).

Mislintat holte dann noch den frisch in Münster gefeuerten Alexander Ende (46) als Coach. Vergeblich..





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