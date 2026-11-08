Sven Schulze bricht mit strikter Brandmauer gegen die AfD in Sachsen-Anhalt

Der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Sven Schulze signalisiert Kooperationsbereitschaft mit der AfD bei Einzelfragen. Die Strategie soll dem Land nützen und löst innerparteilich sowie bundesweit heftige Debatten aus.

Der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Sven Schulze hat mit einer neuen politischen Ausrichtung die bundesweite Debatte um die politische Isolierung der AfD in der Union neu entfacht. Der 47-jährige CDU -Politiker schließt erstmals offiziell aus, dass die CDU -Fraktion im Landtag Anträge der Wahlsiegerin AfD pauschal ablehnt. Stattdessen will man sich nach der Aussage von Schulze ausschließlich an dem Nutzen für das Land orientieren.

Kriterium ist der Nutzen für das Land

Sven Schulze stellt klar, dass die Zustimmung zu den Anträgen der AfD im sachsen-anhaltinischen Landtag von Fall zu Fall entschieden werden soll. Er argumentiert, dass es für die CDU-Fraktion kein anderes Leitmotiv geben darf als die Frage, ob eine Maßnahme dem Land wirklich nutzt. Damit wendet er sich direkt gegen eine taktische Ablehnung, die oft aus reiner Loyalität zur sogenannten Brandmauer erfolgt. Schulze betont jedoch auch, dass die AfD nicht damit rechnen sollte, dass die CDU-Fraktion als Mehrheitsbeschafferin fungiert.

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Interne Einigung der CDU-Fraktion

Hinter den Kulissen hat sich die CDU-Fraktion unter der Führung von Sven Schulze auf eine Strategie verständigt. Man konzentriere sich ausschließlich auf die eigenen Themen und bringe nur das ein, was man für richtig hält. Dabei sei es für die Fraktion letztlich egal, ob am Ende andere Parteien, wie die AfD, zustimmen oder nicht. Diese Haltung soll sicherstellen, dass die CDU ihre politischen Ziele verfolgt, ohne sich abhängig von der rechten Partei zu machen. Schulze verweist auf diese interne Absprache, um die Grundlage für den neuen Kurs zu legitimieren.

Strategische Überlegungen vor der MP-Wahl

Der politische Kontext ist dabei von der bevorstehenden Wahl des Ministerpräsidenten geprägt. Sven Schulze wird im September die Geschäfte des Landes führen. Gleichzeitig arbeitet der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund an einer Mehrheit für seine Kandidatur. Ulrich Siegmund plant, sich im Dezember zur Wahl zu stellen, benötigt dafür aber mindestens drei Stimmen aus anderen Fraktionen. Die AfD hat bei der letzten Wahl des Landtagspräsidenten eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen, als der Kandidat Tobias Rausch vier Stimmen mehr erhielt, als der Partei und dem BSW zusammen zustanden.

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Vorbeugende Maßnahmen der CDU

Um eine weitere Blamage für die CDU zu verhindern, hat Sven Schulze bereits im Vorfeld strategische Entwürfe erarbeitet. Für die ersten beiden Wahlgänge könnte die CDU-Fraktion beschließen, den Saal zu verlassen, um keine Stimme an die AfD-Kandidatur zu geben. Dieser Schritt stößt jedoch auf Widerstand innerhalb der eigenen Reihen. Der frühere Fraktionschef und interne Kritiker Guido Heuer hat bereits angekündigt, solchen Maßnahmen entgegenzuwirken. Die Spannung innerhalb der Union bleibt hoch, da die Fraktion zwischen Prinzipientreue und praktischer Machtpolitik balanciert.

Praktische Auswirkungen der neuen Linie

Falls Ulrich Siegmund die Wahl zum Ministerpräsidenten schafft, wäre er als Einzelpolitiker ohne festen Koalitionspartner auf die Unterstützung einzelner Abgeordneter angewiesen. In diesem Szenario würde der von Sven Schulze proklamierte Fall-zu-Fall-Kurs der CDU ganz praktische Bedeutung erlangen. Die Entscheidung, ob man einzelnen Anträgen zustimmt, würde dann nicht mehr nur theoretisch diskutiert, sondern direkt die Regierungsbildung und die politische Stabilität im Land beeinflussen. Die CDU muss nun beweisen, dass sie mit diesem Ansatz der eigenen Legitimität gerecht wird, ohne die demokratischen Grundprinzipien zu untergraben.