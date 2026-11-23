Sven Ulreich empfiehlt Jonas Urbig als direkten Nachfolger von Manuel Neuer. Der 23-jährige Torwart gilt als sicherer Kandidat für die Nummer-1-Position beim FC Bayern München.

Der langjährige Ersatztorwart des FC Bayern München, Sven Ulreich, hat seinen jüngeren Kollegen Jonas Urbig explizit als legitimen Nachfolger für den auslaufenden Stammtorwart Manuel Neuer bezeichnet. In einem Interview mit der Zeitschrift Kicker betonte Ulreich, dass Urbig mental bereits sehr gefestigt für sein junges Alter sei und alle notwendigen Eigenschaften mitbringe. Diese mentale Stärke sei letztlich das entscheidende Kriterium, das bei der Wahl der neuen Nummer eins in München zum Tragen komme. Die Empfehlung des 38-Jährigen unterstreicht die hohe Erwartungshaltung an den 23-jährigen Torhüter, der ab der kommenden Spielzeit die Position von Neuer übernehmen soll.

Jonas Urbig überzeugte durch Leistung im Training

Ulreich gab zu verstehen, dass er Jonas Urbig die Rolle als neuer Stammtorwart uneingeschränkt zutraut, da der junge Spieler einen sehr aufgeräumten Eindruck mache. Besonders hervor hob der erfahrene Keeper die konstante Top-Performance Urbigs im Training sowie seine bereits gezeigten guten Spieleinsätze. Ulreich ist überzeugt, dass Urbig seinen eigenen Weg gehen wird und die hohe Verantwortung in der Defensive der Münchner zuverlässig tragen kann. Diese Einschätzung stützt sich auf die direkte Beobachtung des Nachwuchstalers durch Ulreich während seiner langen Zeit im Kader der Bayern.

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Manuel Neuer plant Karriereende und Übergabeprozedere

Der aktuelle Inhaber der Position, Manuel Neuer, steht nach eigenen Angaben vor dem Ende seiner aktiven Karriere. Mit 40 Jahren ist er ein Fixpunkt in der Geschichte des Vereins, doch der Übergang an eine neue Generation steht unmittelbar bevor. Jonas Urbig wird erwartet, dass er ab der kommenden Saison an die Seite des langjährigen Idols rückt und die Tradition der starken Torhüterarbeit bei den Bayern fortführt. Der Prozess der Nachfolgeplanung ist somit bereits weit fortgeschritten, wobei die Zustimmung der erfahrenen Kollegen wie Ulreich eine wichtige Stütze für diesen Wechsel darstellt.

Sven Ulreichs eigene Zukunft am Münchner Ligaplatz

Auch die Zukunft von Sven Ulreich selbst scheint bei den Bayern geklärt, da er wahrscheinlich ebenfalls vor dem Ende seiner Karriere steht. Er ist mittlerweile von der ersten Alternative zur dritten Position hinter Neuer und Urbig gerückt. Ulreich betonte zwar, dass theoretisch alles möglich sei, solange er sich gut, gesund und fit fühle, doch implizit wird sein Ausblick durch die etablierte Hierarchie bestimmt. Er wird in nächster Zeit Gespräche mit dem FC Bayern führen, um seine persönliche Zukunft verbindlich zu regeln und den Klub dabei zu unterstützen, eine stabile Torwart-Abteilung zu gewährleisten.

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Suche nach einem erfahrenen Nachfolger für Jonas Urbig

Während der Fokus auf der Nachfolge für Neuer liegt, kursieren zudem Gerüchte, dass der FC Bayern bereits nach einem erfahrenen Ersatzmann für Jonas Urbig sucht. Spekuliert wurde in der Vergangenheit über verschiedene namhafte Kandidaten, die als Backup dienen könnten. Ulreich reagierte auf die Frage nach der Suche nach einem Spieler wie ihm selbst mit einem Scherz, dass er nicht wisse, ob der Verein wieder so jemanden finden würde. Er ergänzte jedoch ernsthaft, dass es auch einen Torhüter geben könnte, der zwei oder drei Jahre gut macht, was ebenfalls eine hervorragende Lösung für den Verein wäre.

Strategische Ausrichtung der Torwart-Abteilung in München

Die Entwicklung bei den Münchnern zeigt eine klare strategische Ausrichtung hin zu einer langfristigen Stabilisierung der Torwart-Position. Mit Manuel Neuer in der Übergangsphase, Jonas Urbig als neuer Hoffnungsträger und Sven Ulreich als erfahrene Unterstützung entsteht eine dynamische Struktur. Der FC Bayern versucht, durch diese Kombination aus Jugend, Potenzial und Erfahrung eine Brücke in die nächste Ära zu bauen. Die öffentlichen Statements der Akteure unterstreichen den Wunsch nach einem nahtlosen Übergang, der die Erfolgstradition des Vereins auch in der Defensive weiterhin sichert.