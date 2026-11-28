Svenja Gross-Lattwein setzt sich bei der Wahl zur neuen Landesvorsitzenden der Linken in Brandenburg durch. Sie besiegt Amtsinhaber Katharina Slanina mit 65 zu 62 Stimmen und will die Partei für die Landtagswahl 2029 aufstellen.

Svenja Gross-Lattwein wurde am Parteitag in Blankenfelde-Mahlow zur neuen Landesvorsitzenden der Partei Die Linke in Brandenburg gewählt. Die Sozialarbeiterin aus der Uckermark setzte sich dabei in einem engen Wettstreit gegen die bisherige Amtsinhaberin Katharina Slanina durch. Dieses Ergebnis markiert das Ende eines intensiven internen Machtkampfs innerhalb des Landesverbands und leitet eine neue Ära der Parteiführung ein. Die Entscheidung fiel bei der Wahl, die als zentrales Ereignis für die weitere strategische Ausrichtung der Linken in der Region gilt.

Wahlergebnis und Kontrahenten im Detail

Das Endergebnis der Abstimmung fiel knapp aus: Svenja Gross-Lattwein erhielt 65 Stimmen, während Katharina Slanina auf 62 Stimmen kam. Slanina, die seit 2020 an der Spitze der Brandenburger Linken stand und nach dem Rücktritt von Sebastian Walter Ende 2025 alleinige Landesvorsitzende war, bewarb sich erneut um den Führungsposten. Sie kandidierte gemeinsam mit Daniel Irrgang, dem bisherigen Kreisvorsitzenden der Linken im Havelland, für den traditionell als Doppelspitze organisierten Vorsitz. Nach der Niederlage im ersten Wahlgang verzichtete Slanina daraufhin, in einem weiteren Wahlgang für den Co-Vorsitz anzutreten.

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Gross-Lattwein trat mit dem Co-Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queer, Candy Boldt-Händel, als Duo an. Die Templiner Lehrerin und Sozialarbeiterin begründete ihre Kandidatur mit dem Bedarf an neuer Führung nach einer Phase der Unsicherheit. Ihr Team erhielt bereits vor der Abstimmung Unterstützung von prominenten Parteimitgliedern. So sprach sich die Potsdamer Bundestagsabgeordnete Isabelle Vandre öffentlich für die neuen Kandidaten aus. Vandre betonte in sozialen Netzwerken, dass eine Aufarbeitung der vergangenen Niederlagen und des Rücktritts des Vorgängers noch ausstehe.

Kritik an vergangener Führung und internem Klima

Parallel zur Wahl kursierte ein offener Brief des ehemaligen Landesvorsitzenden Sebastian Walter an die Mitglieder der Kreisvorstände und des Landesverbands. In diesem Schreiben wirft Walter Slanina die Verbreitung von Verleumdungen und falschen Geschichten über seine Person vor. Er erklärte, er wolle kein politisches Amt zurückhaben und benötige daher auch keine Entschuldigung oder Rehabilitierung. Stattdessen kritisierte er, dass Slanina die Geschichte seines Rücktritts einseitig darstelle und sich selbst als moralische Instanz präsentiere, ohne ihr eigenes Handeln einer vergleichbaren kritischen Prüfung zu unterziehen.

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Ein weiterer Streitpunkt in den Reihen der Partei betraf die Nutzung von Ressourcen. Es gab Vorwürfe, Slanina habe ihre Position als Landesvorsitzende der Volkssolidarität genutzt, um Parteigenossen auf gut dotierte Stellen in dem Sozialverband zu befördern. Slanina wies diese Anschuldigungen klar zurück und erklärte auf Nachfrage, ihr Verhalten sei tadellos. Sie behielt dennoch an ihrer Kandidatur für den Landesvorsitz fest, solange sie nicht als Landesvorsitzende abgewählt wurde.

Ausblick auf Landtagswahl 2029 und strategische Ziele

Das erklärte Hauptziel der neuen und der alten Führungsspitze ist der Wiedereinzug in den Landtag Brandenburgs bis zum Jahr 2029. Svenja Gross-Lattwein äußerte die Sorge, dass viele Menschen in Brandenburg die Hoffnung verloren hätten, dass ihr Leben künftig besser verlaufe. Sie wolle die Partei fit für diese Herausforderung machen und die Glaubwürdigkeit der Linken wiederherstellen. Auch Katharina Slanina betonte, das wichtigste Ziel sei der politische Wiederaufstieg. Sie kündigte an, auf allen Ebenen im Land neue Kandidaten finden zu wollen.

Die Unterstützung für Slanina kam jedoch von unterschiedlichen Seiten. Thomas Domres, der Stadtverordnete aus Perleberg, sprach sich für eine Mischung aus erfahrenen und neuen Genossen im Landesvorstand aus. Er sagte, nur so könne der Wiedereinzug in den Landtag bis 2029 gelingen. Isabelle Vandre forderte hingegen einen klaren Plan für den Wiederaufbau der Partei. Sie argumentierte, dass die Linke auf Bundesebene zwar an Einfluss verloren habe, in Brandenburg aber noch nicht gescheitert sei. Der neue Landesvorstand steht nun vor der Aufgabe, die internen Differenzen zu überwinden und eine einheitliche Strategie zu entwickeln, um in den kommenden Jahren wieder wahlstark aufzutreten.