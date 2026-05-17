Kreisligist SVKT 07 Minden II sichert sich am Wochenende einen schmalen Sieg in der Betthaarischen Kreiskaltiergruppe gegen SV Eidinghausen-Werste II. Der Lesernportale bietet einen Zugriff auf alle Artikel.

Kreisligist SVKT 07 Minden II erobert Platz acht mit einem knapperen 3:2-Sieg zu Hause gegen SV Eidinghausen-Werste II. Am Rande des Kunstenhauser Sport splatzes erwartet am Sonntag ein gespanntes Publikum.

Die Gäste aus Eidinghausen gingen schnell in Führung, aber die Kutenhausener kämpften weiter. Robin Simon erzielte im 28. Minute das 1:1. Während Eidinghausen im Anschluss zwei Tore mehr gemacht hat, mit Ansätzen von Anil Mert Gökkaya und Hugo Cerqueira Fernandes, erzielte SVKT 07 Minden II nach dem Seitenwechsel durch Noel David Zech den Siegtreffer und sicherte den Platz achten.

Die Torjäger des Spiels waren Hugo Cerqueira Fernandes mit sieben (5), Michel Brömse mit vierzehn, Sönke Röckemann mit dreizehn, Florian Schmidt mit acht, Robin Simon mit siebenzehn, Jamal Großeheilmann mit zehn, Lukas Harder mit dreißig drei, Ben-Julius Tafel mit fünf, Til Jonas Beste mit achtzehn, Liam Horstmann mit eins, Jan Niklas Koblitz mit vier, Bugra Akcay mit vierzehn, Bleron Mehanja mit zwanzig einen, Henry Kannenberg mit zwanzig zwei, Caspar Dortschy mit achtzehn, Sacip Ibrahimi mit sieben, Anil Mert Gökkaya mit drei, Fynn Luca Mölling mit dreizehn, Anass Rayane Woker mit dreißig, Wiktor Szmigiel mit zwanzig drei, Ibrahim Fatty mit vinte acht, Dietrich Holzer mit zehn. Allen SVKT 07 Minden II ein großes Lob





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