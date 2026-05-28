SWEET-Studie: Süßstoffe können langfristigen Abnehmerfolg stabilisieren

Eine große europäische Langzeitstudie zeigt, dass der Ersatz von Zucker durch Süßungsmittel nach einer Diätphase helfen kann, den Gewichtsverlust besser über ein Jahr zu halten. Allerdings wurden auch Hinweise auf Veränderungen der Darmflora und vermehrte Blähungen gefunden.

Süßstoffe sind seit langem Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Debatten, wobei immer wieder Bedenken hinsichtlich ihrer langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen laut werden. Beobachtungsstudien haben wiederholt Zusammenhänge zwischen dem Konsum von Süßungsmitteln und einem erhöhten Risiko für Adipositas sowie Typ-2-Diabetes beobachtet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihren Leitlinien zudem festgehalten, dass Süßstoffe nicht als wirksames Mittel zur Gewichtsabnahme oder zum Gewichtsmanagement empfohlen werden können. Vor diesem Hintergrund liefert nun eine große, europaweit durchgeführte Langzeitstudie, die SWEET-Studie, überraschende neue Erkenntnisse. Die Untersuchung zeigt, dass Personen, die im Rahmen einer Gewichtsreduktion Zucker durch Süßungsmittel ersetzten, ihren erreichten Abnehmerfolg über einen Zeitraum von zwölf Monaten hinweg besser halten konnten als diejenigen, die auf solche Produkte verzichteten.

Damit wirft die Studie ein neues Licht auf die Rolle von Süßstoffen im Kontext von Diät und Gewichtsstabilisierung. Das Studiendesign der SWEET-Studie war besonders robust: Es handelte sich um eine randomisierte, kontrollierte klinische Studie, die an vier europäischen Zentren - in Kopenhagen, Maastricht, Pamplona und Athen - durchgeführt wurde. Insgesamt nahmen 203 Teilnehmer teil, die zunächst eine zweimonatige, kalorienarme Diät absolvierten, durch die im Durchschnitt ein Gewichtsverlust von 10,1 Kilogramm erzielt wurde.

Anschließend folgte eine zehnmonatige Phase der Gewichtsstabilisierung, in der beide Gruppen sich gesund und mit reduziertem Zuckerkonsum ernähren sollten. Die Interventionsgruppe wurde explizit dazu angehalten, Zucker durch Produkte mit Süßungsmitteln zu ersetzen, während die Kontrollgruppe solche Produkte weitgehend meiden sollte. Nach einem Jahr zeigte sich ein signifikanter Unterschied: Die Süßstoffgruppe konnte ihren Gewichtsverlust um durchschnittlich 1,6 Kilogramm besser halten als die Kontrollgruppe.

Bei den besonders motivierten Teilnehmern, die die Ernährungsvorgaben sehr konsequent umsetzten, betrug der Unterschied sogar bis zu 3,8 Kilogramm. Neben dem Gewicht wurden in der Studie auch tiefergehende metabolische und mikrobielle Parameter untersucht. So analysierten die Forscher die Zusammensetzung der Darmflora vor und nach der Intervention. In der Süßstoffgruppe zeigte sich eine Verschiebung in mehreren Bakteriengruppen: Einige Spezies, die in der Lage sind, kurzkettige Fettsäuren zu produzieren - Stoffe, die als potenziell gesundheitsfördernd gelten - traten häufiger auf.

Gleichzeitig nahmen jedoch auch methanbildende Mikroorganismen zu. Diese Verschiebung in der Mikrobiom-Zusammensetzung könnte erklären, warum Teilnehmer der Süßstoffgruppe vermehrt über Blähungen und Krämpfe berichteten, was auf eine veränderte Verdauungstätigkeit hindeutet. Damit liefert die Studie nicht nur Hinweise auf die Wirksamkeit von Süßstoffen zur Gewichtserhaltung, sondern auch auf mögliche unerwünschte gastrointestinale Effekte. Trotz des vielversprechenden Designs und der klaren Ergebnisse muss die Studie mit einigen Einschränkungen betrachtet werden.

So brachen insgesamt 40 Prozent der ursprünglich eingeschlossenen Teilnehmer die Studie vorzeitig ab, was das Gesamtergebnis beeinflussen kann. Darüber hinaus wurde die Durchführung durch die COVID-19-Pandemie erheblich erschwert, was zu zusätzlichen Verzerrungen geführt haben könnte. Nichtsdestotrotz stellt die SWEET-Studie eine der bisher umfangreichsten und methodisch strengsten Untersuchungen zu Süßstoffen dar. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass Süßungsmittel im Rahmen einer gewichtsreduzierenden Ernährung durchaus einen unterstützenden Beitrag zur langfristigen Gewichtsstabilisierung leisten können, auch wenn potenzielle Nebenwirkungen im Verdauungstrakt beachtet werden müssen.

Die Befunde ergänzen die bisherige Evidenzbasis und könnten zukünftige Empfehlungen von Gesundheitsorganisationen beeinflussen, die bisher eher zurückhaltend gegenüber Süßstoffen waren





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Süßstoffe Gewichtsabnahme SWEET-Studie Darmflora WHO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Greenpeace-Studie: Europas Verteidigungsressourcen enormFriedensforscher von Greenpeace sehen die Verteidigung in Europa stärker aufgestellt als gemeinhin gedacht. Sie verweisen auf den Zahlenvergleich mit Russland.

Read more »

Studie: Deutschland importiert mehr Lithium-Batterien und Antibiotika aus ChinaDeutschland ist einer Studie zufolge bei strategisch wichtigen Gütern zunehmend abhängig von China.

Read more »

Studie deckt auf: Sparsame Mieter zahlen Wasserverbrauch von Nachbarn mitSparsame Mieter können für den Wasserverbrauch ihrer Nachbarn zur Kasse gebeten werden. Das jedenfalls zeigt eine europaweite Studie, die daneben auch Tipps zur Kostensenkung gibt.

Read more »

Das große Tabu im Job: Studie zeigt: So sehr leiden Frauen wegen ihrer MenstruationEine Studie zeigt: Die Menstruation ist am Arbeitsplatz oft ein Tabuthema. Frauen leiden unter Schmerzen und Konzentrationsproblemen, sprechen aber kaum darüber. Eine Kölner Fachanwältin erklärt, wann eine Krankschreibung möglich ist.

Read more »