Swim in a sunken volcano crater: The Ilhéu de Vila Franca do Campo in the Azores

Explore the unique natural wonder of the Ilhéu de Vila Franca do Campo, a sunken volcano crater in the Azores, and discover the perfect swimming spot in a crater that was once a volcano.

Die Ilhéu de Vila Franca do Campo ist ein besonderes Naturschauspiel. Die Azoreninsel ist ein versunkener Vulkankrater, dessen Kreisrundes Wasserbecken aus der Luft zu sehen ist.

Wir haben die Bilder des Juwels. Die Ilhéu de Vila Franca do Campo ist ein Wunder der Natur. Fast perfekt rund klafft in der Mitte der Insel ein Loch, gefüllt mit Wasser. Durch einen kleinen Kanal kann Wasser aus dem umliegenden Atlantik in das Becken hinein strömen, große Wellen bleiben hingegen fern.

Die Ilhéu de Vila Franca do Campo gehört zur portugiesischen Inselgruppe der Azoren und liegt Mitten im Atlantik. Die Insel ist unbewohnt und liegt südlich von der Azoreninsel São Miguel. Tatsächlich handelt es sich bei der Ilhéu de Vila Franca do Campo um einen versunkenen Vulkan. Das runde Loch in der Mitte ist der Vulkankrater.

Es dürfte nicht viele Orte auf der Welt geben, an denen man in einem Vulkankrater schwimmen kann. Auf den Azoren aber ist dies möglich. Auf Luftbildern ist eindrucksvoll zu sehen, welch' perfekte Form die Natur mit der Ilhéu de Vila Franca do Campo geschaffen hat. Zwischenzeitlich war das Schwimmen im Kraterbecken Medienberichten zufolge verboten.

Das Wasser war verschmutzt, der Krater wurde gesperrt, damit sich das Ökosystem erholen kann. Das Portal reisereporter berichtet, dass Schnorcheln ab Juni 2026 aber wohl wieder erlaubt sein soll. Zu sehen sein soll eine bunte Unterwasserwelt mit Fischen und Seesternen. Vom Hafen der Stadt Vila Franca do Campo auf São Miguel fahren regelmäßig Boote zum Vulkankrater.

Sie verkehren in den Sommermonaten. Die Überfahrt dauert etwa 15 Minuten. Die Insel lässt sich bei guten Wetter auch mit einem Kajak erkunden. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, ist die Zahl der zugelassenen Menschen auf der kleinen Insel begrenzt.

In den Rezensionen bei Google Maps zeigen sich viele der Kommentatoren begeistert über die kleine Insel. Kritisiert wird, dass Schwimmen zeitweise verboten war und dass es recht voll sei





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