Swiss Life, RWE und Henkel: Quartalszahlen zeigen gemischtes Bild

Quartalszahlen der Schweiz: Swiss Life und On übertreffen Erwartungen. Bilfinger warnt wegen Persischem Golf. Henkel sieht optimistisches Ende.

Die deutschen und schweizerischen Börsenunternehmen haben im dritten Quartal 2026 ein sehr unterschiedliches Bild gezeichnet. Während der Lebensversicherer Swiss Life und der Sportschuhhersteller On ihre Umsatz- und Gewinnziele klar übertroffen haben, kämpft der Industriedienstleister Bilfinger mit den direkten Folgen geopolitischer Spannungen. Die Zahlen vom Mittwoch und Dienstag zeigen, dass die Nachfrage nach Premium-Produkten und Finanzdienstleistungen weiterhin robust ist, während industrielle Aufträge durch Unsicherheiten belastet werden.

Swiss Life verzeichnet Prämiensprung

Der Schweizer Versicherungskonzern Swiss Life hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 seine Einnahmen deutlich gesteigert. Die Prämieneinnahmen stiegen in lokaler Währung um acht Prozent auf insgesamt 17,4 Milliarden Franken an. Dieser Anstieg wurde maßgeblich durch hohe Einmalprämien im Bereich der beruflichen Vorsorge im Heimatmarkt getrieben. Parallel dazu legten die Gebührenerträge, auch Fee-Erträge genannt, ebenfalls um acht Prozent zu und erreichten einen Wert von 2,04 Milliarden Franken. Das Wachstum resultierte aus einer Kombination eigener Beraterkanäle, verschiedener Produktlinien sowie der Sparte Swiss Life Asset Managers. Besonders auf dem deutschen Markt zeigten sich starke Ergebnisse, wo die Gebührenerträge einschließlich des Beitrags der Telis-Gruppe im dritten Quartal um 17 Prozent auf 744 Millionen Euro wuchsen. Konzernchef Matthias Aellig betonte, dass das Unternehmen mit dem Programm "Swiss Life 2027" gut auf Kurs sei, um die finanziellen Ziele zu erreichen.

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Bilfinger leidet unter Konflikten am Persischen Golf

Im Gegensatz zum Finanzsektor muss der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger erhebliche Rückschläge hinnehmen. Der Konflikt am Persischen Golf führt zu einer deutlichen Zurückhaltung bei Kunden, was die Geschäftszahlen im dritten Quartal negativ beeinflusst hat. Unternehmenschef Thomas Schulz erklärte, dass das Jahr 2026 den Konzern vor große Herausforderungen stellt. Obwohl der Auftragseingang um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro gestiegen ist, schrumpfte der Umsatz um ein Prozent auf 1,36 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) fiel um 23 Prozent auf 63 Millionen Euro, wobei die Marge von 5,8 auf 4,6 Prozent sank. Der Nettogewinn reduzierte sich um 21 Prozent auf 43 Millionen Euro. Als Gründe nannte das Unternehmen eine Unterauslastung, geringere Abrufe komplexer Arbeiten und einen ungünstigen Produktmix. Um auf die Lage zu reagieren, kündigte Bilfinger ein Sparprogramm an, das bis zu 1.500 Stellen streichen soll, nachdem die Jahresziele bereits im September gesenkt wurden.

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On übertrifft Prognosen dank Markenstrategie

Der Schweizer Sportschuhhersteller On hat die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Jahresprognose präzisiert. Der Umsatz stieg von Juli bis September auf 931,4 Millionen Schweizer Franken, was leicht über den von LSEG-Daten erwarteten 929,3 Millionen Franken lag. Treiber waren neue Produkteinführungen und Kooperationen mit Prominenten wie Roger Federer und Kylian Mbappé. Aufgrund der hohen Nachfrage erwartet On nun eine Bruttogewinnmarge von rund 67,5 Prozent für das Gesamtjahr 2026, was etwa 66 Prozent ohne US-Zollerstattungen entspricht. Dies ist eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Prognose von mindestens 65 Prozent. Allerdings sorgte die Werbung mit Kylian Mbappé für Kontroversen, da dieser im vergangenen Monat mit Äußerungen über Mao Zedong Kritik hervorrief, was die Aktienkurse kurzfristig belastete. Trotz dieser negativen Schlagzeilen bleibt die fundamentale Nachfrage nach den Cloud-Schuhen und der Bekleidungskollektion hoch.

Henkel und Shelly Group stärken Position

Auch andere Konzerne berichten von positiven Entwicklungen. Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel verzeichnete nach deutlichen Zuwächsen im dritten Quartal einen guten Start ins Schlussquartal. Vorstandschef Carsten Knobel gab an, es bestehe eine "sehr gute Chance", das obere Ende der angehobenen Umsatzprognose zu erreichen. Für das Gesamtjahr 2026 peilt Henkel nun ein organisches Umsatzplus zwischen 3,0 und 4,0 Prozent an, was eine Steigerung gegenüber der früheren Schätzung von 1,5 bis 3,5 Prozent darstellt. Ähnlich positiv entwickelt sich der Smart-Home-Spezialist Shelly Group mit Sitz in Sofia. Nach einem Umsatzsprung um knapp 30 Prozent auf 112,8 Millionen Euro in den ersten neun Monaten bestätigte das SDax-Unternehmen seine Jahresprognose. Der operative Gewinn (EBIT) stieg um gut ein Viertel auf 27,5 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Shelly weiterhin mit einem Umsatz zwischen 195 und 205 Millionen Euro sowie einem EBIT zwischen 47 und 52 Millionen Euro.